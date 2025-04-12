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Общество

Общественные пространства Нижнего Новгорода начали благоустраивать по нацпроекту

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Общественные пространства Нижнего Новгорода начали благоустраивать по нацпроекту

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовали масштабные работы по благоустройству общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Подрядные организации уже приступили к выполнению задач на всех запланированных объектах, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, в настоящее время на территориях ведётся демонтаж старой брусчатки, проводится зонирование и формируется новая сеть пешеходных маршрутов.

"Я напомню, что самое крупное благоустройство в этом году проходит на проспекте Гагарина, у Автозаводского универмага, на улице Веденяпина, на площади у ДК имени Серго Орджоникидзе и в сквере Народного художника РСФСР Павла Гусева. Совсем скоро они начнут обретать новые очертания", – отметил градоначальник.

Параллельно с обновлением общественных пространств начались работы и во дворах. Мэр подчеркнул, что поставил задачу завершить основные этапы благоустройства летом или в начале осени.

"Это нужно для того, чтобы жители смогли в хорошую погоду насладиться красивыми скверами и комфортными дворовыми территориями", – добавил он.

В Московском районе, где в следующем году планируется благоустройство площади у ДК имени Орджоникидзе, подрядчик уже демонтировал старое асфальтовое покрытие и бордюры.

"Сейчас идёт устройство выравнивающих подстилающих слоёв под будущие пешеходные дорожки и установка бортового камня", – рассказал глава района Владимир Кропотин.

Чиновник напомнил, что согласно архитектурно-планировочному решению на площади появятся прогулочная зона, парковые качели, скамейки, урны и зелёные насаждения. 

На Автозаводе работы начались сразу на двух объектах — у универмага и на улице Веденяпина.

В Приокском районе стартовало благоустройство бульвара в микрорайоне Щербинки-2 — от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы.

В Нижегородском районе в этом году приведут в порядок сквер Народного художника РСФСР Павла Гусева. Он расположен на пересечении улиц Фруктовой и Родионова.

Ранее сообщалось, что возле ДК Орджоникидзе планируют запустить фонтан.

Напомним, в начале апреля в Нижнем Новгороде стартовал ремонт дорог по нацпроекту.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство Нацпроект
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