ГАИ арестовала автомобиль жителя Бора, накопившего 31 неоплаченный штраф Происшествия

На территории города Бор сотрудники Госавтоинспекции выявили водителя, который длительное время уклонялся от уплаты административных штрафов. Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической акции "Должник".

В ходе проверки было установлено, что 54-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota Highlander, накопил задолженность перед ГИБДД на сумму свыше 60 000 рублей. Только за последний год сумма неоплаченных штрафов составила 17 500 рублей.

С помощью систем автоматической фиксации нарушений инспекторы определили местонахождение транспортного средства. В результате в отношении водителя было составлено 31 административное постановление по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — за уклонение от исполнения административного наказания.

Автомобиль нарушителя был арестован в присутствии сотрудников службы судебных приставов. Водителя предупредили, что попытка продать арестованную машину может повлечь уголовную ответственность.

Госавтоинспекция напоминает: своевременная оплата штрафов за нарушения правил дорожного движения — обязанность каждого водителя. Сделать это можно через портал "Госуслуги" и иные онлайн-сервисы.