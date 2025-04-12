Путин обозначил ключевые ориентиры нацпроекта "Инфраструктура для жизни" Политика

Фото: Администрация президента РФ

Инфраструктура для жизни стала ключевой темой заседания президиума Государственного совета РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

Согласно национальному проекту "Инфраструктура для жизни", к 2036 году в стране планируется построить 1 млрд 383 млн кв. метров жилья. Из этого объема 663 млн кв. м должны быть введены в эксплуатацию уже к 2030 году. Это позволит достичь среднего показателя обеспеченности жильём — 33 кв. м на человека.

Президент отметил, что несмотря на недавние рекордные показатели, ипотека становится всё менее доступной для большинства россиян. Он обратил внимание на то, что даже граждане, имеющие право на льготную ипотеку, не всегда готовы воспользоваться этой возможностью из-за дополнительных банковских комиссий, которые могут достигать 5-10%. По словам главы государства, необходимо навести порядок в этой сфере, особенно учитывая, что государство предоставляет банкам средства для выдачи таких кредитов.

Также Владимир Путин поручил разработать временную программу субсидирования процентных ставок по кредитам, направленным на проектное финансирование строительства, особенно в малых городах. Объекты по этим проектам должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

До 2030 года планируется расселить не менее 6,2 млн кв. м непригодного жилья, что позволит улучшить жилищные условия для 345 тысяч человек.

За последние шесть лет на развитие жилищно-коммунального хозяйства из федерального бюджета было направлено более 600 млрд рублей. За это время модернизировано 3 655 объектов и обновлено более 10 тысяч км инженерных сетей. В рамках нацпроекта стоит задача ежегодно обновлять 2,5% коммунальной инфраструктуры. К 2030 году предстоит заменить около 50 тысяч километров сетей. По предварительным оценкам, для масштабной модернизации ЖКХ потребуется не менее 4,5 трлн рублей, включая как государственные, так и частные инвестиции.

Президент также подчеркнул необходимость разработки понятных стандартов по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Он отметил, что жильцам должно быть ясно, как формируется плата за жилищные услуги и куда направляются собранные средства, включая платежи на капитальный ремонт. В стране насчитывается более 950 тысяч таких домов.

Говоря об индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), Владимир Путин сообщил, что в 2023 году его объем составил 62,3 млн кв. м, что составляет около 58% от общего ввода жилья в России. По его словам, этому способствовали такие меры, как "дачная амнистия", программы социальной газификации, строительство и обновление дорог, развитие фельдшерско-акушерских пунктов, а также упрощённый порядок подключения к электросетям. Президент призвал продолжить эту работу, уделяя особое внимание обеспечению земельных участков необходимой инфраструктурой и созданию надёжных механизмов, позволяющих гражданам инвестировать в ИЖС.

Также в рамках нацпроекта будет продолжено развитие общественного транспорта, обновление дорожной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры. По словам президента, сегодня более половины региональных дорог и 85% дорог в 105 городских агломерациях соответствуют нормативам. Он также отметил, что не менее 85% общественного транспорта должно быть современным, безопасным, удобным и экологичным.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что строительная отрасль демонстрирует устойчивый рост. По его словам, жилье остаётся центральным элементом, вокруг которого выстраиваются все планы. Он подчеркнул, что параллельно со строительством жилья ведётся работа по развитию ипотеки, расселению аварийных домов, модернизации ЖКХ, дорог, общественного транспорта и социальных объектов. Всё это направлено на улучшение качества жизни граждан.

Завершая заседание, помощник президента и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что обсуждались важные для граждан вопросы. По его словам, глава государства поставил конкретные задачи по каждому направлению, входящему в понятие "инфраструктура для жизни". Он подчеркнул, что задача Госсовета — совместно с правительством и регионами обеспечить реализацию этих поручений в интересах жителей всей страны.