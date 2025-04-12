Суд отказал в иске к нижегородскому "Синергетику" на 10,7 млрд рублей Экономика

Индивидуальный предприниматель Карина Богуславская потерпела неудачу, пытаясь взыскать более 10,7 млрд рублей за использование слогана "Я люблю свою семью". Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Поводом для иска стало, по утверждению Богуславской, незаконное использование нижегородской компанией "Синергетик" обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированной ею торговой маркой. Она настаивала на том, что является правообладателем слогана, и требовала признать действия компании нарушающими ее права, а также изъять продукцию, на которой использовался спорный слоган.

Однако суд не удовлетворил требования предпринимателя, отказав в иске в полном объеме.

Ранее сообщалось, что иск "Автомобилей Баварии" к нижегородскому депутату Колыванову оставлен без рассмотрения.