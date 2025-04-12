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Происшествия

Осужденный проткнул себе грудь заточкой в нижегородской колонии

16 апреля 2025 19:15  [138] Происшествия
Осужденный проткнул себе грудь заточкой в нижегородской колонии

Во время выполнения производственных обязанностей в исправительном учреждении Нижегородской области серьезно пострадал 46-летний осужденный, трудоустроенный в должности пропитчика шпал. Несчастный случай произошел 14 апреля 2025 года в 11:30 в раздевалке производственной зоны ФКУ ИК-1, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Из извещения о происшествии следует, что мужчина очищал газовый шланг при помощи острой заточной пластины. В процессе работы его рука неожиданно соскользнула, в результате чего инструмент пробил левую часть грудной клетки.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него открытую рану грудной клетки, повреждение левого легкого, гемопневмоторакс, а также травматический шок. Медики отнесли полученные повреждения к категории тяжелых.

Как сообщил главный инспектор труда в регионе Илья Мошес, в соответствии с положениями трудового законодательства РФ, Государственная инспекция труда начала расследование инцидента. Целью проверки является установление всех обстоятельств и причин, приведших к происшествию.

Тем временем НИА "Нижний Новгород" выяснило, что по факту случившегося в ГУФСИН проводится служебная проверка. По данным ведомства, осужденному была оказана неотложная медпомощь. Сейчас он проходит лечение в одной из больницы. Его жизни ничто не угрожает. 

 

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Теги:
Госинспекция труда Колонии Трудоустройство
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