Более 11 000 нижегородцев посетили гастроли по "Пушкинской карте" за три месяца Культура и отдых

Фото: Нижегородская хоровая капелла имени Л.К. Сивухина

В Нижегородской области в I квартале 2025 года мероприятия в рамках гастролей по «Пушкинской карте» посетило более 11 тысяч человек. В программе гастролей участвуют 30 учреждений культуры региона. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В числе участников гастрольных выездов – Нижегородский театр драмы, Нижегородский русский народный оркестр имени В.А. Кузнецова, Нижегородский театр оперы и балета, ТЮЗ, Нижегородская областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной, Нижегородский музей-заповедник, Нижегородский академический театр кукол, хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, а также Нижегородское театральное училище, Нижегородский областной колледж культуры, детский театр «Вера», ансамбль народной песни «Любава», камерный хор «Нижний Новгород», Дзержинский театр кукол и другие учреждения. Всего задействовано 11 государственных, 8 муниципальных и 11 частных учреждений. Они предлагают держателям «Пушкинской карты» военно-патриотические программы, спектакли, выставки и другие мероприятия.

Всего в апреле и мае по программе гастролей по «Пушкинской карте» запланировано более 40 выездных мероприятий.

Кроме того, продолжается работа по еще одному направлению гастролей – проходят образовательные мастер-классы. В апреле запланировано 25 выездов, в том числе тренинги по экспериментальному танцу, актерскому мастерству, сценическому движению и фехтованию. В ближайшее время мастер-классы пройдут в Детской школе искусств в Варнавине, Детской художественной школе в Шахунье, а также в Сергаче, Перевозе и Навашине. С начала года уже состоялось 27 выездов в 16 муниципалитетов, которые посетили более 400 человек.

Напомним, что с 2025 года программа «Пушкинская карта» продолжается в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», инициированного по решению президента России Владимира Путина. Карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Виртуальную карту можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Список мероприятий есть на сайте Культура.РФ, который каждый день обновляется.

