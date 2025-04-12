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Общество

Выкса вошла в топ-20 малых городов России по качеству городской среды

17 апреля 2025 09:18  [97] Общество
Выкса укрепила свое лидерство среди малых городов России по качеству городской среды

Фото: пресс-служба ОМК

Выкса вошла в двадцатку лидеров среди малых городов России по качеству городской среды по итогам 2024 года. Рейтинг ежегодно формируется Министерством строительства и ЖКХ РФ и охватывает 248 городов с численностью населения до 100 тысяч человек.

По данным Минстроя РФ, Выкса набрала 261 балл, что значительно превышает средний показатель по малым городам — 223 балла. С 2018 года индекс качества городской среды в округе вырос в полтора раза.

Отметим, что развитие Выксы — результат долгосрочной и последовательной работы администрации округа и Объединённой металлургической компании (ОМК), градообразующего предприятия. С начала 2000-х годов компания инвестировала в развитие города свыше 11 млрд рублей. За это время в Выксе обновили исторический центр, построили новые спортивные и социальные объекты, благоустроили центральный парк и набережную с привлечением федеральных грантов. Также были закрыты экологически небезопасные производства и запущены масштабные культурные и образовательные инициативы.

С 2011 года благотворительный фонд "ОМК-Участие" при поддержке компании проводит "Выкса-фестиваль" (12+)— один из крупнейших культурных фестивалей в стране. Он стал основой для появления и развития местных культурных сообществ, таких как "Выксадром", "Экслибрис" и центр "Волна".

ОМК активно развивает и образовательную инфраструктуру. В городе завершается строительство детского технопарка "Кванториум", который станет частью системы непрерывного обучения. Также при участии компании развивается социальное предпринимательство, реализуются проекты по поддержке уязвимых групп населения и повышению качества жизни.

Особое внимание уделяется развитию туристического потенциала округа. Крупнейшим проектом в этой сфере стал "Шухов-парк" — уникальный объект, который станет центром сохранения индустриального наследия и новым туристическим кластером региона.

"Стабильный ежегодный прирост индекса более чем на 20 пунктов говорит о системном и устойчивом развитии. Особенно важно, что Выкса опережает по качеству среды города схожего масштаба. Наша задача — запускать новые инициативы, которые сделают город ещё более комфортным для жителей и гостей", — отметил директор АНО "Агентство развития Выксы" Игорь Пономарев.

С 2023 года в округе реализуется комплексная стратегия развития до 2030 года. В рамках этой программы ОМК направит более 30 млрд рублей на проекты в сфере благоустройства, транспорта и социальной инфраструктуры.

"ОМК в партнёрстве с государством и при активном участии жителей создаёт в Выксе современную и комфортную городскую среду. Это особый для нас город — здесь расположено крупнейшее предприятие компании. Мы стремимся, чтобы Выкса была местом, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее", — прокомментировала президент ОМК Наталья Еремина.

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Теги:
Благоустройство Выкса ОМК
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