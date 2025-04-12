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Политика

Подготовку к сельскохозяйственному сезону 2025 года обсудили депутаты ЗСНО

16 апреля 2025 18:02  [70] Политика
Подготовку к сельскохозяйственному сезону 2025 года обсудили депутаты ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Подготовку к сельскохозяйственному сезону 2025 года обсудили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий 15 апреля. 

Основной задачей на текущий год станет производство 1,5 млн тонн зерна, свыше 400 тысяч тонн картофеля, 37 тысяч тонн масличных культур и 324 тысяч тонн сахарной свеклы, а также 31,5 тысячи тонн овощей открытого грунта.

Также уже посеяно 246,2 тысячи гектаров озимых культур, что на 5% превышает показатели прошлого года. Несмотря на сложные условия перезимовки – дефицит влаги и высокие температуры, которые временно замедлили развитие 30% посевов, – текущее состояние озимых культур оценивается как хорошее или удовлетворительное. Недавние осадки улучшили доступность питательных веществ, что создаёт основу для высокого урожая.

"Сейчас 72% озимых культур уже подкормлены, а 20% площадей пробороновано. У нас есть резерв – 10 тысяч тонн семян яровых зерновых, которые позволят пересеять до 47 тысяч гектаров. Это гарантирует стабильность производства", - отметил председатель комитета по АПК Игорь Тюрин.

Для успешного старта посевной кампании регион обеспечен 43 тысячами тонн минеральных удобрений и более 6 тысяч единиц техники. На сегодняшний день 96% семян прошли проверку на качество, что подтверждает их соответствие стандартам.

"Все агротехнические мероприятия выполняются в строгом соответствии с современными технологиями возделывания сельскохозяйственных культур. Особую роль играет постоянное повышение квалификации наших специалистов – они регулярно проходят обучение и совершенствуют свои профессиональные навыки, что позволяет внедрять передовые методы работы и обеспечивать высокое качество продукции. Такой системный подход к организации посевной кампании создает надежную основу для достижения запланированных показателей урожайности и развития агропромышленного комплекса», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Совместная работа аграриев, минсельхоза и региональных властей позволит выполнить все поставленные задачи. Есть чёткий план, необходимые ресурсы и механизмы оперативного реагирования на вызовы. Нижегородская область не останется без продовольствия", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
 

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Теги:
АПК Евгений Люлин Сельское хозяйство
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