Нижегородцам рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В преддверии Пасхи нижегородцам напомнили о важности умеренности за праздничным столом. Как рассказала врач-диетолог, нутрициолог, к.м.н. Алла Поляшова в интервью НИА "Нижний Новгород", резкий переход от постного питания к жирной, белковой и сладкой пище может стать стрессом для организма.

Эксперт рекомендует в первый день после поста съедать не более одного яйца и ограничить порцию кулича до 150 граммов, разделив её на несколько приёмов. Также стоит быть осторожными с творожной пасхой — из-за высокой жирности и калорийности блюдо может оказаться тяжёлым для пищеварения.

Поляшова советует планировать праздничное меню заранее, учитывать индивидуальные особенности здоровья и не забывать о питьевом режиме, овощах, зелени и натуральных продуктах. Особенно важно соблюдать рекомендации людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, избыточным весом и нарушениями обмена веществ.

Ранее сообщалось, что для нижегородцев к Пасхе приготовят царь-пасху весом 580 кг и почти 200-килограммовый кулич.