Агрессивная собака покусала 43-летнего работника завода на Бору Происшествия

На территории ООО "Борский завод торгового оборудования" вновь зафиксирован случай нападения собаки на сотрудника предприятия.

По предварительным данным, инцидент произошёл 11 апреля около 14:45. Агрессивное животное атаковало 43-летнего диспетчера, работающего на заводе. Мужчина получил укусы в область левого плеча и предплечья. После происшествия он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, врачи зафиксировали характер повреждений, и в настоящее время ожидается официальное медицинское заключение о степени тяжести травм.

Гострудинспекция региона начала проверку по факту несчастного случая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что подобный инцидент уже происходил на этом же предприятии. В феврале 2024 года сторожевая собака укусила 69-летнего сотрудника завода. Тогда мужчина получил укушенные раны обеих кистей и также обратился за медицинской помощью.