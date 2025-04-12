Северное сияние озарило небо над Нижним Новгородом

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Жители Нижнего Новгорода стали свидетелями редкого природного явления — вечером 16 апреля над городом появилось северное сияние.
Как рассказали очевидцы информагентству "НТА-Приволжье", наблюдать сияние можно было с разных точек города. Один из собеседников отметил, что выбрал для этого Волжскую набережную.
Пользователи социальных сетей также делятся фотографиями, сделанными в Чкаловском районе, а также в городах Балахна и Варнавино.
Причиной появления сияния стала серия солнечных вспышек, вызвавших магнитную бурю. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень геомагнитной активности достиг отметки G3.3 по шкале NOAA, что соответствует сильной буре.
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