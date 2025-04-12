Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками Культура и отдых

Фото: Елена Волисова

Жители Нижегородской области и других регионов России активно готовятся к предстоящим майским праздникам, выбирая места для отдыха на природе. По данным "МегаФона", в первую рабочую неделю апреля трафик на сайты популярных глэмпингов области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом марта. В годовом выражении рост составил 42%.

Пик интереса к комфортному отдыху на природе фиксировался уже не раз — в новогодние каникулы и в преддверии 8 марта. Очередной всплеск произошёл в начале апреля: пользователи заходили на сайты кемпингов и специализированных агрегаторов на треть чаще, чем месяцем ранее.

По статистике оператора, 40% трафика приходится на жителей Нижегородской области. Остальные 60% запросов поступают из 80 регионов страны. Лидерами по числу обращений стали Москва и Московская область (25%), на третьем месте — Санкт-Петербург (6%).

Наибольшей популярностью у туристов пользуются глэмпинги и базы отдыха в Городецком, Чкаловском и Сокольском районах. Эти локации привлекают сочетанием природной красоты и широкого спектра активностей: от зимней рыбалки и снегоходных прогулок до водных видов спорта на Волге — виндсерфинга, сапсерфинга и яхтинга.

Второе место по востребованности занимают глэмпинги в Кстовском и Дальнеконстантиновском округах. Их основное преимущество — близость к Нижнему Новгороду: дорога занимает менее часа. Здесь гостей ждут расслабляющие процедуры — сауны, бани и купели под открытым небом.

Для того чтобы отдыхающие могли оставаться на связи даже в удалённых уголках региона, "МегаФон" продолжает развитие сети. В 2024 году оператор модернизировал телеком-объекты почти в 50 населённых пунктах области, включая популярные туристические направления — Кстовский, Городецкий, Дальнеконстантиновский и Павловский районы.

«На отдыхе важно отключиться от суеты, но не терять связи с близкими и коллегами. Поэтому мы активно развиваем сеть не только в городах, но и в отдалённых районах, деревнях и дачных массивах», — отметил Алексей Михайлов, директор "МегаФона" в Нижегородской области.

В частности, улучшения связи ощутили дачники и жители таких населённых пунктов, как Решетиха и Талашманово в Володарском районе, Криуша и Зубаниха в Дальнеконстантиновском, Лукино в Балахнинском округе, Новые Ключищи в Кстовском, Смольки в Городецком и Большое Давыдово в Павловском районе. Обновлённая инфраструктура усилила сигнал LTE, обеспечив стабильную связь в садовых товариществах и на дачах.