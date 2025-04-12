Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 апреля 2025 11:41  [43] Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками
17 апреля 2025 09:41  [151] Дополнительные поезда отправят из Нижнего Новгорода на юг в разгар курортного сезона
16 апреля 2025 17:53  [230] Более 11 000 нижегородцев посетили гастроли по "Пушкинской карте" за три месяца
16 апреля 2025 16:29  [527] Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 16:00  [313] Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"
16 апреля 2025 14:45  [419] Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей
16 апреля 2025 11:16  [364] Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
15 апреля 2025 20:03  [571] Нижегородский театр оперы и балета попался на нарушениях ТК РФ
15 апреля 2025 19:16  [601] Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове
15 апреля 2025 13:04  [360] Стартовали съемки нового сезона детского детектива "Любопытная Варвара" для Wink
Культура и отдых

Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками

17 апреля 2025 11:41  [43] Культура и отдых
Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками

Фото: Елена Волисова

Жители Нижегородской области и других регионов России активно готовятся к предстоящим майским праздникам, выбирая места для отдыха на природе. По данным "МегаФона", в первую рабочую неделю апреля трафик на сайты популярных глэмпингов области увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом марта. В годовом выражении рост составил 42%.

Пик интереса к комфортному отдыху на природе фиксировался уже не раз — в новогодние каникулы и в преддверии 8 марта. Очередной всплеск произошёл в начале апреля: пользователи заходили на сайты кемпингов и специализированных агрегаторов на треть чаще, чем месяцем ранее.

По статистике оператора, 40% трафика приходится на жителей Нижегородской области. Остальные 60% запросов поступают из 80 регионов страны. Лидерами по числу обращений стали Москва и Московская область (25%), на третьем месте — Санкт-Петербург (6%).

Наибольшей популярностью у туристов пользуются глэмпинги и базы отдыха в Городецком, Чкаловском и Сокольском районах. Эти локации привлекают сочетанием природной красоты и широкого спектра активностей: от зимней рыбалки и снегоходных прогулок до водных видов спорта на Волге — виндсерфинга, сапсерфинга и яхтинга.

Второе место по востребованности занимают глэмпинги в Кстовском и Дальнеконстантиновском округах. Их основное преимущество — близость к Нижнему Новгороду: дорога занимает менее часа. Здесь гостей ждут расслабляющие процедуры — сауны, бани и купели под открытым небом.

Для того чтобы отдыхающие могли оставаться на связи даже в удалённых уголках региона, "МегаФон" продолжает развитие сети. В 2024 году оператор модернизировал телеком-объекты почти в 50 населённых пунктах области, включая популярные туристические направления — Кстовский, Городецкий, Дальнеконстантиновский и Павловский районы.

«На отдыхе важно отключиться от суеты, но не терять связи с близкими и коллегами. Поэтому мы активно развиваем сеть не только в городах, но и в отдалённых районах, деревнях и дачных массивах», — отметил Алексей Михайлов, директор "МегаФона" в Нижегородской области.

В частности, улучшения связи ощутили дачники и жители таких населённых пунктов, как Решетиха и Талашманово в Володарском районе, Криуша и Зубаниха в Дальнеконстантиновском, Лукино в Балахнинском округе, Новые Ключищи в Кстовском, Смольки в Городецком и Большое Давыдово в Павловском районе. Обновлённая инфраструктура усилила сигнал LTE, обеспечив стабильную связь в садовых товариществах и на дачах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph