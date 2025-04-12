Журавлев жестко отреагировал на призыв демографа "не раздвигать ноги до свадьбы" Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлёв раскритиковал высказывание коллеги Руслана Ткаченко, заявившего в эфире радиостанции "Говорит Москва", что причина абортов — в "безответственном поведении женщин". По мнению Журавлёва, подобные заявления не только не способствуют решению демографических проблем, но и вредят общественной дискуссии.

"Разводы происходят не потому, что кто-то "раздвигает ноги" или носит "не ту" юбку",— отметил Журавлёв в разговоре с pravda-nn.ru, комментируя скандальное заявление Ткаченко.

Ранее директор Института демографического развития Руслан Ткаченко связал количество абортов с тем, что женщины якобы "раздвигают ноги перед кем попало". Он также заявил, что "ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться".

Журавлёв подчеркнул, что подобные высказывания не имеют под собой научной базы и отвлекают внимание от реальных причин проблемы.

"Очень плохо, когда люди, не разбираясь в теме, пытаются на ней хайповать, особенно в такой чувствительной области, как семья и демография. Аборты совершаются в основном по социально-экономическим причинам. Это доказанный факт", — отметил он.

Журавлёв считает, что вместо морализаторства необходимо сосредоточиться на системных мерах поддержки: предоставить женщинам адресную помощь, доступ к психологической помощи и стабильной финансовой поддержке.

"Иначе — благодаря подобным "инициативам" — тема семьи вызывает не желание строить отношения и рожать детей, а изжогу и отвращение. И вот это уже, на мой взгляд, не просто ошибка. Это вред, противоречащий здравому смыслу и духу закона", — резюмировал эксперт.