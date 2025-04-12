Инвестпредложение по созданию объектов придорожного сервиса появилось в Нижегородской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области представила пятый по счету универсальный инвестиционный проект — он посвящён созданию объектов придорожного сервиса. Такие «коробочные» решения позволяют инвесторам быстро запустить проект, поскольку включают уже проработанную экономику и минимизируют подготовительные этапы. Это сокращает сроки реализации и выхода на окупаемость.

Развитие сервисной инфраструктуры вдоль дорог входит в задачи нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который стартует в 2025 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Он направлен, в том числе, на повышение качества работы с инвесторами.

Новый проект может включать строительство АЗС или развитие действующей станции, создание СТО с автомойкой, парковки, гостиницы с детской зоной и кафе. Также возможна организация медпункта, магазина и других объектов — финальная конфигурация подбирается с учетом пожеланий инвестора. Минимальный объем вложений — от 162,5 млн рублей, срок реализации — от 9 месяцев.

Среди преимуществ — стабильный спрос на услуги придорожного сервиса в течение всего года, гибкость в проектировании и возможность запуска поэтапно.

К участку предъявляются базовые требования: площадь от 5000 кв. м, расположение вдоль автодороги и возможность подключения к электросети мощностью от 1 МВт.

Инвесторам доступны меры господдержки: субсидии, налоговые льготы и льготное кредитование.

На сегодняшний день в регионе уже подобрано более 10 участков под реализацию таких проектов — они находятся вдоль популярных туристических маршрутов в восьми муниципалитетах области.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, интерес к придорожному сервису растет на фоне популярности автотуризма. Новый проект, по его словам, поможет сделать поездки комфортнее, а бизнесу — проще реализовать свои идеи. Он также отметил, что работа по созданию универсальных инвестпредложений в регионе будет продолжена.

Ранее Корпорация уже представила типовые проекты по созданию глэмпинг-отелей, спортивных комплексов, модульных спортобъектов, а также реконструкции памятников архитектуры под гостиницы.

Добавим, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет ключевым инструментом новой модели роста. В него входят федеральные инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиций, развитию низкоуглеродной экономики и совершенствованию системы статистики.