Региональному ресурсному центру "Дети в семье" передали новые автомобили для работы мобильных бригад Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

17 апреля на площадке Нижегородской ярмарки состоялась церемония вручения автомобилей специалистам Регионального ресурсного центра «Дети в семье». Новый транспорт будет использоваться в работе мобильных бригад. Социальные работники, психологи, дефектологи и другие эксперты смогут оперативно выезжать в отдаленные населенные пункты региона, чтобы помогать семьям и детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях и социально опасном положении.

В мероприятии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и руководитель АНО «Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер.

Как отметил Игорь Седых, решение о приобретении автомобилей для мобильных бригад принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Закупка выполнена в рамках реализации концепции «Единой модели помощи детям». На нее из средств регионального бюджета выделили около 10,6 млн рублей. Для нужд Регионального ресурсного центра «Дети в семье» приобрели шесть машин: пять легковых автомобилей и одну «ГАЗель».

«Мобильные бригады – это новая для Нижегородской области форма работы с семьями в рамках развития системы профилактики социального сиротства. Такие бригады смогут очень быстро реагировать на сигналы семейного кризиса. Это особенно важно в тех случаях, когда населенный пункт, где проживает семья, находится на значительном удалении от социальных учреждений», – подчеркнул Игорь Седых.

По словам Светланы Меллер, для помощи семьям в кризисе к мобильным бригадам смогут присоединяться узкопрофильные специалисты: по грудному вскармливанию, паллиативной помощи, подбору технических средств реабилитации, логопеды и другие эксперты.

«Мобильные бригады существенно повысят эффективность работы службы «Дети в семье». Сегодня на приоритетном обслуживании специалистов нашего центра находятся около 250 семей в трудной жизненной ситуации. Благодаря новым автомобилям мы сможем охватить социальными услугами и узкопрофильной помощью еще больше таких семей», – добавила Светлана Меллер.

Напомним, концепция «Единой модели помощи детям» была разработана министерством социальной политики региона совместно с проектом Народного фронта «Регион заботы». Концепция стала продолжением проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет», инициированного Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Ресурсный центр «Дети в семье» был создан в рамках реализации в Нижегородской области концепции «Единой модели помощи детям». За год работы центра в регионе снизилось число детей, находящихся в стационарных учреждениях социальной сферы, стал активнее развиваться институт замещающего родительства.

Поддержка семей с детьми – отдельное направление работы в рамках нового национального проекта «Семья». Он стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.