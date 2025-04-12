Аллею в честь 80-летия Победы в ВОВ высадили в Нижегородском сквере Харцызска Общество

В Харцызске (ДНР) в преддверии Дня Победы высадили новую аллею в сквере «Нижегородский».

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин, врио председателя Правительства ДНР Андрей Чертков и министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

«Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы высадили в сквере 80 уже окрепших деревьев – это липы, крымские сосны и туи. Все виды растений мы предварительно согласовали с Министерством природных ресурсов и экологии ДНР, чтобы они подходили по природным условиям и хорошо прижились. Это уже не первая акция по высадке деревьев, которую организует Нижегородская область на подшефных территориях. Обязательно продолжим эту традицию», - отметил Сергей Морозов.

Напомним, что сквер был заложен в рамках шефской помощи от Нижегородской области Донецкой народной республике в 2023 году на месте заброшенного недостроя. Жители Харцызска путем голосования сами выбрали, как будет выглядеть сквер, и предложили его название.

«Раньше на месте этого сквера был котлован глубиной несколько метров. А сегодня это общественное пространство, где кипит жизнь, где с удовольствием проводят время и взрослые, и дети. На этапе подготовки проект был тщательно продуман, его наполнение обсуждали с теми, кто бывает здесь каждый день. И, конечно, сквер продолжает преображаться благодаря таким акциям», - рассказал Андрей Чертков.

Также он сообщил, что в настоящее время в ДНР проводится месячник по благоустройству и озеленению «Зеленый Донбасс».

Фото: минэкологии Нижегородской области