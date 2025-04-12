Ева Польна и "Звери" выступят на "Столице закатов — 2025" Афиша

Фото: Александр Воложанин

Этим летом Нижний Новгород вновь станет музыкальным центром: организаторы мультижанрового фестиваля "Столица закатов" (0+) представили афишу концертов на 2025 год. Список участников опубликован в официальном телеграм-канале проекта.

Главной площадкой традиционно станет сцена "Ракушки" в Александровском саду. Здесь пройдут выступления как популярных исполнителей, так и джазовых коллективов. 31 мая на сцену выйдет Ева Польна, 7 июня — Global Jazz Quartet, 21 июня — рэпер L’ONE, а 31 августа — группа "Звери".

Как уточняют организаторы, L’ONE исполнит композиции из своего нового альбома "Пиросмани", а "Звери" подготовили для зрителей акустическую программу.

В честь юбилея фестиваль расширяет рамки и объединяется с проектами Summer Sound x билайн и "Это лето фестиваль". В рамках этого сотрудничества на сцене выступят Сироткин и The Hatters (14 июня), Zoloto и "Обстоятельства" (15 июня), "Комната культуры" (29 июля), Cream Soda (1 августа), Wildways (5 августа) и "Три дня дождя" (9 августа).

Билеты на все перечисленные концерты будут продаваться, вход — платный.

Отдельным направлением фестиваля станет цикл симфонических концертов под открытым небом "Музыка над Волгой" (0+). Эти выступления будут проходить по воскресеньям, и посетить их можно будет бесплатно, но по предварительной регистрации.

Откроет серию 8 июня кларнетист Лев Журавский. 15 июня на сцену выйдет пианист Валентин Малинин.

22 июня зрителей ждёт программа "Русский вальс" под управлением дирижёра Филиппа Селиванова. 29 июня состоится концерт "Танцы улиц и дворов", где выступят дирижёр Николай Цинман и скрипачка Анна Савкина.

6 июля прозвучит программа "От Гибралтарского пролива до скандинавских фьордов" — за дирижёрским пультом Антон Шабуров, солистом станет скрипач Родион Замуруев.

13 июля состоится концерт "Русский хит-парад" с участием дирижёра Ильи Норштейна и солистов Дарьи Конасовой и Даниила Антонова.

Завершится цикл 20 июля выступлением скрипача Леонида Железного.