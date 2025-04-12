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Общество

Водителей начали штрафовать за езду по выделенке на Окском съезде

17 апреля 2025 14:34  [38] Общество
Водителей начали штрафовать за езду по выделенке на Окском съезде

Фото: Александр Воложанин

На Окском съезде в Нижнем Новгороде заработала выделенная полоса для общественного транспорта, и уже в первые дни работы системы водителей начали массово штрафовать за незаконный проезд.

Как сообщил председатель спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале, за 10 дней камеры зафиксировали около 3000 нарушений. Штрафы за выезд на выделенку начали действовать в апреле.

По словам Люлина, штрафы — это не самоцель, а инструмент повышения дисциплины на дорогах. За последние три года благодаря таким мерам аварийность в регионе удалось сократить втрое. Чаще всего водители получают штрафы за превышение скорости.

В 2023 году 600 камер фотовидеофиксации зафиксировали почти 3 млн случаев превышения скорости. Это говорит о масштабах проблемы и необходимости продолжения работы по контролю за соблюдением ПДД.

Депутат также обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Сейчас только 25% собранных штрафов поступают в федеральный бюджет, в то время как все расходы по установке и обслуживанию камер несет регион. Эту тему Люлин предложил вынести на обсуждение Совета законодателей ПФО.

Кроме того, он сообщил о планах по установке новых комплексов фотовидеофиксации. В частности, камеры могут появиться на новом Борском мосту, а также вдоль проходных завода ГАЗ, где в мае предстоит запуск новой выделенной полосы.

"Говорю всем любителям погонять: в этом году треть камер переедут на новые места. Если хотите сберечь свои деньги, то пора сбавлять скорость", — подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, в Нижнем Новгороде выделенные полосы уже действуют на проспекте Гагарина, улицах Советской, Бекетова, проспекте Ленина, Окском съезде и других участках. В прошлом году комплексы фотовидеофиксации на этих полосах не работали — их готовили к повторному запуску. В 2025 году новые выделенки могут появиться на улице Ванеева и на двух отрезках проспекта Ленина.

Сообщалось, что нижегородскую мэрию попросили усилить контроль за выездом авто на "выделенки".

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Теги:
Законодательное собрание ПДД Штраф
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