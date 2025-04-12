Выдано задание на подготовку проекта реконструкции дороги в Гордеевке Общество

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка проектной документации по реконструкции участка улицы Гордеевской, сообщает GiperNN со ссылкой на региональный минград.

Проект охватывает отрезок между домами №36 и №131, пролегающий в районе Гордеевки, неподалёку от Смоленской и Владимирской церквей.

Согласно приказу, изданному областным минградом 4 апреля, муниципальному казённому учреждению "ГУММиД" поручено в течение 12 месяцев разработать проект планировки территории, площадь которой составляет порядка 6 гектаров.

На этом участке планируется реконструкция дороги III категории протяжённостью 400 метров. Проект предусматривает устройство проезжей части с числом полос от двух до четырёх, ширина которых составит от 3,25 до 3,75 метра.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство тротуара длиной 800 метров и шириной 2,25 метра.

После завершения проектирования документ должен пройти согласование с министерством градостроительной деятельности Нижегородской области, управлением государственной охраны объектов культурного наследия, а также с департаментом градостроительного развития городской администрации.

Финансирование работ будет осуществляться за счёт средств местного бюджета.

В конце 2024 года выяснилось, что минград утвердил строительства ФОКа на Гордеевке.