Пять майнинговых ферм нанесли нижегородским энергетикам ущерб на 33 млн Происшествия

Пять нелегальных майнинговых ферм обнаружили полицейские вместе с энергетиками в Нижегородской области за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе "Нижновэнерго".

Установлено, что владельцы этих объектов осуществляли несанкционированное подключение к региональным электросетям, что привело к значительным убыткам для энергоснабжающей компании.

По трем из пяти выявленных случаев возбуждены уголовные дела по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Все технические средства, применявшиеся для добычи криптовалюты, были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий.

Общий ущерб от незаконной деятельности майнеров превысил 33,7 млн рублей.