Проекты нижегородского центра "Мой бизнес" признаны лучшими в двух номинациях одноименной премии Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Проекты нижегородского регионального центра «Мой бизнес» отмечены в двух номинациях одноименной премии. Защита проектов состоялась на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Москве. В мероприятии приняло участие более 600 специалистов со всей страны для обсуждения новых векторов развития предпринимательства.

«Всероссийский форум «Мой бизнес» ежегодно проводится Минэкономразвития России для выработки стратегии развития субъектов МСП в горизонте ближайшего года. Пятый форум мы проводим на старте нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с целью синхронизации действий федеральных и региональных органов власти, а также инфраструктуры поддержки, создания единого эффективного механизма поддержки бизнеса», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Премия «Мой бизнес» ежегодно проводится на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки для выявления регионов, которые создают наилучшие условия для развития предпринимательства.

Делегацию Нижегородской области на форуме возглавила первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства региона Альбина Разина. Кроме того, в форуме приняли участие директор Корпорации развития промышленности и предпринимательства Иван Разуваев, директор регионального Фонда развития промышленности Илья Тихонов, руководитель регионального центра «Мой бизнес» Николай Данилов, руководитель Павловского бизнес-инкубатора Наталья Бубнова.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что региональные проекты вошли в топ-5 в двух номинациях. В номинации «Лучший проект в рамках благотворительной акции #МойбизнесПомогает» в лидерах – проект «Гуманитарный конвой в Луганскую народную республику», в номинации «Лучшая площадка для развития бизнеса» – проект «Сеть филиалов центра «Мой бизнес» Нижегородской области».

«В Нижегородской области выстроена масштабная система поддержки предпринимательства – у нас работает 41 филиал центра «Мой бизнес», и по этому показателю регион – первый в стране. Благодаря такой структуре сегодня 80 процентов получателей государственной поддержки – предприниматели, которые реализуют свои проекты в муниципалитетах области. Это очень важный результат, который, безусловно, позволяет нам повышать вклад малого и среднего предпринимательства в экономику региона. В 2023 году валовая добавленная стоимость, созданная субъектами МСП, составила 756,9 миллиарда рублей, а доля МСП в валовом региональном продукте достигла 28,3 процента, что превышает общероссийские показатели», – рассказал Максим Черкасов.

Также сеть филиалов центра «Мой бизнес» активно принимала участие в реализации второго проекта, который регион представил на премию «Мой бизнес», – «Гуманитарный конвой в Луганскую народную республику».

«Мы ведем плотную работу с Луганской народной республикой. В прошлом году организовали отправку 10 гуманитарных конвоев на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Активное сотрудничество с ЛНР идет и по линии развития инфраструктуры поддержки бизнеса. Около года назад центры «Мой бизнес» наших регионов подписали соглашение о сотрудничестве. По нему наши эксперты регулярно проводили удаленные консультации для коллег из ЛНР. В марте этого года коллеги из Луганского ЦМБ посетили Нижегородскую область, прошли стажировку в региональном центре «Мой бизнес», – отметил Максим Черкасов.

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области совместно с предпринимателями региона передали ЛНР пять автомобилей УАЗ, восемь тонн питьевой воды, школьные принадлежности, детские игрушки, компьютеры.

Свои проекты на V Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» представил 41 регион в 12 номинациях. Всего в рамках премии было отмечено 57 проектов.

Организаторы форума – Министерство экономического развития Российской Федерации и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности», генеральные партнеры – банк ПСБ и министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.