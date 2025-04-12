109 представителей нижегородских вузов стали победителями и призерами регионального этапа "Российской студенческой весны" Общество

Фото: молодежный центр "Высота"

Победителями и призерами регионального фестиваля «Российская студенческая весна» в Нижегородской области стали 109 студентов вузов. Награды им вручили в ходе гала-концерта, который прошел 16 апреля в Нижнем Новгороде.

«Российская студенческая весна» - это площадка для молодежного творчества, которая реализуется в поддержку национального проекта «Молодежь и дети».

Гала-концерт в Нижнем Новгороде объединил 1,4 тысячи человек – участников, студентов нижегородских вузов, представителей администрации учебных заведений и жителей города.

«Фестиваль ежегодно объединяет творческую и талантливую молодёжь нашего региона. За вашими плечами — месяцы упорной работы, отборочные туры, репетиции и волнения. Но сегодня — время сиять, радовать зрителей и гордиться своими достижениями. Пусть «Студенческая весна» станет началом вашего творческого пути! Особую благодарность выражаю организаторам — министерству молодёжной политики Нижегородской области и молодёжному центру «Высота» - за то, что каждый год дают возможность студентам раскрыть свои таланты и зажигать новые звёзды, чьи имена вписываются в яркую творческую историю Нижегородской области и не только», — обратился к участникам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Победителей и призеров среди студентов вузов определили в восьми номинациях. Гран-при в направлении «Танцевальное» получил коллектив «Женщина плачет» из ННГУ им. Н.И. Лобачевского с номером «Все хорошо»; в направлении «Вокальное» обладателем высшей награды стал Иван Серов из ПИМУ с постановкой «Ваня»; «Инструментальное» — Роман Смирнов из НИУ ВШЭ — Нижний Новгород с номером «Газую на студии»; «Театральное» — коллектив «Пу-пу-пу» из ННГУ им. Н.И. Лобачевского с постановкой «Гроза» по мотивам пьесы А.Н. Островского; «Медиа» — коллектив «Вдвоём» из ННГУ им. Н.И. Лобачевского с работой «Шестое чувство». В направлении «Видео» награду получила Наталья Люляева из ННГУ им. Н.И. Лобачевского с работой «На вырост»; в направлении «Арт» лучшим стал Дмитрий Труфанов из НИУ ВШЭ — Нижний Новгород — KzD.

«Студвесна» — это такая мощная энергетика, которая заряжает, помогает быть лучше. Участники и наставники, помощники – огромные молодцы, которым все по плечу. Желаю сохранить это ощущение студенчества, ведь оно формирует нас с вами, даёт энергию, чтобы менять мир к лучшему!» — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, обращаясь к победителям и призерам.

Отдельно на гала-концерте отметили нижегородские вузы по итогам общего зачета фестиваля. Обладателем гран-при здесь стал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, первое место занял НГПУ им. К. Минина, второе разделили НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ПИМУ, третье место занял НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Также в специальной номинации «Дальше – больше» наградили семь образовательных организаций, которые улучшили свои показатели: получили большее количество баллов в общем зачете в 2025 году по сравнению с 2024-м.

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специальный приз в номинации «Фронтовая песня» регионального этапа «Российской студенческой весны» получили студентка ВГУВТ им. адм. М.П. Лазарева Алена Горбачева («Колыбельная пеплу»), студент НА МВД РФ Сергей Марков («Брат, держись!»), учащиеся НГИЭУ Карина Васильева и Александр Комогаев («Родина-Мать») и коллектив «Верные друзья» из ННГАСУ («Играй, мой баян»).

В номинации «Фронтовая поэзия и проза» были отмечены Варвара Семенова из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, прочитавшая «А как она была юна» Дарьи Дереко, Дмитрий Моисеев из Нижегородского института путей сообщения — филиала Приволжского государственного университета путей сообщения с авторским произведением «80 лет, какая дата».

«Студенческая весна» — это всегда про смыслы, про то, что близко молодёжи. Здесь всё по-настоящему. И очень трепетно, что наши студенты с помощью творчества отдают дань памяти событиям Великой Отечественной войны. Отметить лучших в номинациях, посвященных 80-летию Победы, значимо и почётно, ведь эти ребята, как и тысяча других участников фестиваля, доказывают, что творчество безгранично, а для достижения результата бороться важно не только с соперниками на сцене, но и с самим собой», — отметила директор молодёжного центра «Высота» Татьяна Ермушкина.

Список всех победителей можно найти в официальном сообществе молодежного центра «Высота».

На гала-концерте состоялась премьера песни фестиваля этого года — «Земля вертится». Композиция была написана участниками и лауреатами «Студенческой весны» разных лет: резидентом арт-резиденции «Высота» Андреем Кретовым (panacea’) и вокалистом группы «СТРИО» Егором Афониным при участии Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.