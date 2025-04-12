ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 апреля 2025 17:00  [75] Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров
17 апреля 2025 11:41  [185] Интерес нижегородцев к глэмпингам резко вырос перед майскими праздниками
17 апреля 2025 09:41  [219] Дополнительные поезда отправят из Нижнего Новгорода на юг в разгар курортного сезона
16 апреля 2025 17:53  [261] Более 11 000 нижегородцев посетили гастроли по "Пушкинской карте" за три месяца
16 апреля 2025 16:29  [578] Прощание с искусствоведом Людмилой Шиян прошло в Нижнем Новгороде
16 апреля 2025 16:00  [336] Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"
16 апреля 2025 14:45  [457] Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей
16 апреля 2025 11:16  [377] Хор ННГУ вышел на большую сцену в телешоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
15 апреля 2025 20:03  [580] Нижегородский театр оперы и балета попался на нарушениях ТК РФ
15 апреля 2025 19:16  [611] Владельца обязали восстановить здание XIX века в составе усадьбы в Лыскове
Культура и отдых

Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров

17 апреля 2025 17:00  [75] Культура и отдых
Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров. С 2025 года программа включена в нацпроект «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

С 2025 года программа поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек включает в себя новые направления. Одно ориентировано на создание кинозалов и оснащение их мультимедийным оборудованием. В рамках этого направления на участие в программе могут рассчитывать организации кинопоказа, чьи кинозалы расположены в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Программа предполагает выделение средств на безвозмездной основе в пределах 3 млн рублей на модернизацию каждого зала.

Второе направление предполагает выделение средств в пределах 2,5 млн рублей на приобретение комплектующих для поддержания ранее приобретенного кинооборудования в рабочем состоянии. Участие в этой программе могут принять организации, осуществляющие показ фильмов в кинозалах, модернизированных с 2015-го по 2019 год, включая те, где кинопоказ приостановлен.

Подробная информация о порядке предоставления средств и список необходимых документов размещены на сайте Фонда кино.

К 2025 году в Нижегородской области благодаря программе Фонда кино было открыто 38 кинозалов, в том числе более двух десятков кинозалов открылось в период с 2015-го по 2019 год.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Минкульт Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph