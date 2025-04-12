Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров Культура и отдых

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Нижегородские организации кинопоказа до 11 мая могут подать заявку на участие в программе Фонда кино по модернизации кинотеатров. С 2025 года программа включена в нацпроект «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

С 2025 года программа поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек включает в себя новые направления. Одно ориентировано на создание кинозалов и оснащение их мультимедийным оборудованием. В рамках этого направления на участие в программе могут рассчитывать организации кинопоказа, чьи кинозалы расположены в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. Программа предполагает выделение средств на безвозмездной основе в пределах 3 млн рублей на модернизацию каждого зала.

Второе направление предполагает выделение средств в пределах 2,5 млн рублей на приобретение комплектующих для поддержания ранее приобретенного кинооборудования в рабочем состоянии. Участие в этой программе могут принять организации, осуществляющие показ фильмов в кинозалах, модернизированных с 2015-го по 2019 год, включая те, где кинопоказ приостановлен.

Подробная информация о порядке предоставления средств и список необходимых документов размещены на сайте Фонда кино.

К 2025 году в Нижегородской области благодаря программе Фонда кино было открыто 38 кинозалов, в том числе более двух десятков кинозалов открылось в период с 2015-го по 2019 год.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.