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Политика

Делегации Башкортостана и Нижегородской области оценили работу ТЭЦ в Кстове

17 апреля 2025 17:41  [31] Политика
Делегации Башкортостана и Нижегородской области оценили работу ТЭЦ в Кстове

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Объекты Нижегородского филиала «Т Плюс» в Кстово 17 апреля посетила делегация Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан и представители Законодательного собрания Нижегородской области. Гости побывали на Новогорьковской ТЭЦ и ознакомились с работой диспетчерской службы Кстовских тепловых сетей.

Новогорьковская ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение жителей города и крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий промышленного комплекса. С пуском в 2014 году двух высокоэффективных парогазовых установок станция стала передовым энергетическим предприятием Нижегородской области. Модернизация водоподготовительных установок с переходом на противоточную технологию обессоливания воды улучшила экологические показатели ТЭЦ за счёт сокращения объёмов водопотребления и сброса сточных вод.

С 2017 года «Т Плюс» управляет объектами теплоснабжения г. Кстово и Кстовского района по концессионному соглашению. За это время компания заменила в городе и сельских поселениях 36 км трубопроводов тепловых сетей, реконструировала 12 центральных тепловых пунктов и все 28 котельных, реализовала проекты диспетчеризации объектов теплоснабжения. 

«В настоящее время все котельные и тепловые пункты Кстовских тепловых сетей управляются в автоматическом режиме из модернизированной диспетчерской. Система онлайн-учёта тепла и погодозависимая автоматика позволяют чётко выдерживать температурный график и максимально быстро реагировать на возможные отклонения. Всё это в итоге повышает надёжность и качество теплоснабжения жителей», – отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

«Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети составляют современный, высокотехнологичный и эффективный комплекс теплоснабжения. Его оборудование и цифровые системы управления было очень интересно увидеть в действии», – поделился впечатлениями председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Александр Андреев.

«Компания "Т Плюс" – надёжный партнёр, энергетики успешно выполняют свои обязательства перед регионом и его жителями. Программы компании реализуются во взаимодействии с областными и муниципальными властями. Серьёзная модернизация, которую проводит "Т Плюс", позволяет повысить качество услуг теплоснабжения», – подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

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Теги:
Законодательное собрание Т Плюс ТЭЦ
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