Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Общество

Фото: Олег Булыгин

17 апреля в Нижегородском кремле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями региона – ветеранами Великой Отечественной войны. Гостями стали Евгений Иванович Макаров и Василий Афанасьевич Кузнецов, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, жительницы блокадного Ленинграда Тамара Яковлевна Капитанова и Лидия Дмитриевна Шерстнева, а также труженица тыла Евдокия Васильевна Базанова.

Во встрече с ветеранами также приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр социальной политики региона Игорь Седых и руководитель управления документационного обеспечения Нижегородской области Алексей Ростовцев.

Гости поделились воспоминаниями о своей жизни в годы войны и рассказали о том, как участвуют в патриотическом воспитании молодежи сегодня. Глеб Никитин и Евгений Люлин вручили Евгению Ивановичу Макарову и Василию Афанасьевичу Кузнецову памятные медали, дипломы и удостоверения Почетных граждан Нижегородской области.

«Благодарю вас, что нашли в себе силы, чтобы встретиться, пообщаться. Для каждого жителя региона огромное счастье – видеть ваши глаза и улыбки и, слушая ваши рассказы, узнавать о тех нелёгких испытаниях, которые выпали на долю вашего славного поколения. Вы – герои, настоящие легенды, свидетели одного из самых трагических периодов в истории нашего народа. Приближается май, когда мы будем отмечать знаменательную дату – 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Восемь десятилетий – это целая жизнь, за это время выросли новые поколения. Но Великая Победа остаётся для нас тем незыблемым фундаментом, на котором строится понимание добра и зла, истинного героизма, любви к Родине и готовности её твёрдо защищать», – сказал Глеб Никитин.

Как отметил Евгений Люлин, предложение президента России Владимира Путина о присвоении участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» нашло горячий отклик среди нижегородцев.

«Фронтовики защитили страну в самое трудное время. Эти люди являются для нас примером. На их рассказах воспитаны все послевоенные поколения. Недавно был в ЛНР, общался с военнослужащими на СВО. Удивительно, сколько общего между ними и поколением их дедов и прадедов! Это настоящая элита страны, которая в ближайшем будущем сыграет решающую роль в ее развитии – придет в систему госуправления, на предприятия. Поколения разные, а идея общая – сражаться и работать за Родину, ради блага и развития Отечества», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Евгений Иванович Макаров поделился воспоминаниями о том, как он участвовал во взятии Кёнигсберга и освобождении концлагерей.

«Мне пришлось освобождать два концлагеря. В одном из них ко мне подбежала заплаканная 15-летняя девочка, обняла, а мне и самому тогда было всего 17 лет. Я спросил ее, откуда она родом. Девочка ответила, что она из города Сумы. Я хорошо помню, как прекрасно вместе с нами, плечом к плечу, воевал с фашистами украинский народ. И сейчас мне просто ужасно наблюдать, что творит Украина», – сказал ветеран.

Тамара Яковлевна Капитанова подчеркнула, как важно передавать знания о войне детям с самых юных лет.

«Мы – дети войны, война украла у нас детство. Об этом я и другие блокадники часто рассказываем в школах. Недавно я встретила своего ученика, который уже получил основное и высшее образование. Он сказал мне: «Тамара Яковлевна, я Вас очень хорошо помню. Мне навсегда запали в душу Ваши слова о том, что мы должны быть защитниками своей Родины!». Очень отрадно, что наши патриотические уроки не прошли даром», – сказала Тамара Яковлевна.

Ветераны высказали пожелания о решении отдельных вопросов по улучшению их социально-бытовых условий и предоставлению социальных услуг. Министерство социальной политики региона выполнит все запросы в кратчайшие сроки. Такая задача в том числе поставлена в перечне поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам 47-го заседания Российского организационного комитета «Победа».