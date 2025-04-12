Новый бренд "Сделано нижегородцами" появился в торговых сетях Нижегородской области Экономика

В крупных федеральных торговых сетях Нижегородской области появился новый бренд. Называется он "Сделано нижегородцами". В первую очередь бренд призван способствовать продвижению и сбыту товаров местных сельхозпроизводителей, при этом продукция других отраслей нижегородской промышленности тоже будет продаваться под этим брендом.

Идею создания бренда "Сделано нижегородцами" поддержала региональная власть, которая стремится всесторонне помочь сближению нижегородских производителей и торговых компаний. Предполагается, что проект позволит обеспечить бесшовную коммуникацию представителей регионального малого и среднего бизнеса и крупного и среднего ритейла.

Оценить новацию мы предложили нашим экспертам, которых попросили ответить на следующие вопросы: "какие эффекты может принести с собой данный проект нижегородским потребителям и региональной экономике и не создает ли он препятствия для развития общенационального рынка"?

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

С точки зрения старика Котлера "Сделано нижегородцами" - это не бренд, а один из инструментов брендинга. Впрочем, оставим патриарха маркетинга в покое и поговорим об эффектах.

Есть основания полагать, что в случае с "брендом" "Сделано нижегородцами" речь идет скорее о символических, социально-политических, нежели об экономических эффектах.

Открытые источники сообщают, что ВРП Нижегородской области в 2024 году составил более двух с половиной триллионов рублей. Если бы экономический эффект от сбыта товаров нижегородского малого и среднего бизнеса в нижегородских торговых сетях был бы существенным, то нам бы это обязательно продемонстрировали. А если демонстрировать пока нечего, то речь идет о будущих эффектах.

Несмотря на то, что идея "Сделано нижегородцами", как и идея "Покупай нижегородское" (тверское, рязанское, тюменское, NN-ское…) особой оригинальностью не блещет, она имеет право на жизнь. Потому что это легальный инструмент преференций, которые может себе позволить региональная власть, решающая непростую задачу поддержки местного производителя.

Конечно, этот инструмент региональную экономику не поднимет и национальную не разрушит. Инструмент этот вообще не про экономику. Он, как ему и полагается, про декларацию ценностей, на основе которых возникает система отношений власти, бизнеса и потребительского общества. Если мы рассматриваем брендовый инструмент "Сделано нижегородцами" именно в такой оптике, то стоит признать, что он действительно работает.

Андрей Чугунов, журналист:

Нижегородская область продолжает поиски идентичности на полках федеральных сетей. Раньше для этого использовался лозунг "Покупай нижегородское". Сегодня производителям предлагается объединиться под брендом "Сделано нижегородцами". В чем же разница?

Лозунг "Покупай нижегородское", эксплуатируемый властью достаточно давно, – это призыв, ориентированный на эмоциональный отклик потребителя. Он апеллирует к местному патриотизму, поддержке "своего" производителя и стремлению к качественным, региональным продуктам. Однако его воздействие, как правило, краткосрочно и ситуативно. Оно может сработать в момент выбора, но не формирует устойчивой ассоциации с качеством и уникальностью.

Бренд "Сделано нижегородцами" – это принципиально иной подход: не призыв, а обещание. Надо полагать, это зонтичный бренд, объединяющий производителей под знаком общей идентичности, гарантирующий определенный стандарт качества и уникальные характеристики продукции. Он формирует долгосрочное восприятие у потребителя, создавая лояльность и узнаваемость.

Принадлежность к бренду "Сделано нижегородцами" предоставляет производителям целый ряд преимуществ в борьбе за место на полках федеральных сетей. Во-первых, это коллективная маркетинговая сила. Продвижение бренда в целом усиливает позиции каждого участника. Во-вторых, это гарантия качества. Сети, сотрудничая с брендом, получают уверенность в соответствии продукции заявленным стандартам. В-третьих, "Сделано нижегородцами" подчеркивает региональную специфику, выделяя продукцию на фоне безликой массы федеральных брендов.

Получается, что переход от лозунга к бренду – это стратегический шаг, позволяющий нижегородским производителям не просто продавать товары, а строить прочные отношения с потребителями, укреплять региональную идентичность и успешно конкурировать на федеральном уровне с товарами из других регионов.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

Вообще, идея не новая и в различных вариациях возникает практически везде. И дело тут не только в локальном патриотизме: просто надо иногда напоминать самим себе, что мы очень многое умеем сами и этим вполне можно гордиться. Помню продвижение местных товаров под лозунгом "Покупай нижегородское", а однажды в немецком Кельне видел ярмарку, которая называлась "Mehr Heimat!" – т.е., "Больше Родины!" Даже помню огромную пластмассовую лиловую корову на входе, видимо, символизирующую требуемый объем той самой родины.

Рассуждать о возможных преимуществах достаточно сложно. Думается, что в силу чисто прагматических логистических соображений продукция (особенно традиционная сельскохозяйственная), произведенная нижегородцами, будет пользоваться куда большим спросом, чем, например, привезенная из Томской области. Одинаково высокое качество продукции из этих регионов, само собой, в этой ситуации даже не обсуждается. С другой стороны, полностью перейти на произведенные нами товары попросту не получится: всего, что нам надо, не смогут произвести даже такие талантливые люди, как нижегородцы. И тогда придется покупать товары, произведенные не нижегородцами… Интересно, кто и как на это будет реагировать.

Исходя из этого, данная акция носит чисто имиджевый характер и должна остаться чисто для внутреннего потребления. Иначе при должной раскрутке мы рискуем получить настоящие внутренние торговые войны между регионами и ненужную локализацию на достаточно ограниченном внутреннем рынке. Для этого надо быть уверенным в том, что к нам все одинаково хорошо относятся. А как на это среагируют представители торговых компаний? В мире уже давно зафиксирован переход от "made in" к "made by".

Но в любом случае, это инициатива очень интересная и нужная, если не ждать от нее чего-то сногсшибательного и не возлагать на нее какие-то невероятные надежды. Нижегородцы имеют право гордиться сделанным, выращенным, произведенным собственными руками и рассказывать об этом всей стране.

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

Как известно, разработка логотипа "Сделано нижегородцами" для маркировки локальной продукции велась по поручению губернатора Глеба Никитина. Причём, запрос на эту инициативу был со стороны предпринимательского сообщества, что немаловажно. Кому, как не представителям малого и среднего бизнеса, понимать - что именно будет способствовать продвижению их продукции.

Главное условие для размещения знака – производство товара на территории региона. Полагаю, что это рабочий инструмент для повышения узнаваемости локальных брендов, формирования предпочтений покупателей. Большинство граждан с удовольствием приобретают продукцию, выращенную и произведённую в "своих" местах, оценивая ее как более свежую и качественную, так как на логистику не затрачивается много времени, и, тем самым, минимизируется использование консервантов.

Введение маркировки "Сделано нижегородцами" - лишь маленький элемент бренда территории в целом, скорее, здесь можно говорить об эмоциональной составляющей, нежели экономической. Однако, некую здоровую конкуренцию с остальными товарами ассортимента в крупных торговых сетях этот шаг создать может за счет узнаваемости и тиражируемости знака. Это не станет препятствием для развития общенационального рынка, так как не идет вразрез с федеральными инициативами.

Дальнейшим шагом анонсировано создание маркетплейса "Свое родное" - бесплатного онлайн-канала для реализации продукции, где фермерские хозяйства и небольшие производители Нижегородской области смогут привлечь новых клиентов.

Эльдар Адельшинов, эксперт в области экономической политики, вопросам развития АПК, поддержке малого и среднего предпринимательства:

Создание регионального бренда — это эффективный инструмент маркетинга, позволяющий выделить местные товары среди однотипной федеральной продукции. Для нижегородских потребителей это шанс осознанно поддерживать местную экономику, а для бизнеса — возможность повысить узнаваемость и нарастить объемы сбыта.

Важно, что такой подход не мешает развитию общенационального рынка, поскольку не ограничивает доступ продукции из других регионов, а лишь усиливает здоровую конкуренцию. Наоборот, он стимулирует горизонтальное развитие экономики и диверсификацию ассортимента на федеральном уровне.