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Экономика

Нижегородские депутаты поддержали продажу "красивых" номеров через "Госуслуги"

18 апреля 2025 08:47  [65] Экономика

Комитет по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области одобрил инициативу о легализации продажи так называемых "красивых" автомобильных номеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 17 апреля.

Инициатива принадлежит депутатам Орловского областного Совета народных депутатов. Они намерены направить предложение в правительство России.

Согласно проекту, приобрести желаемый регистрационный знак можно будет через портал "Госуслуги". Начальная цена составит 50 тысяч рублей, максимальная — 600 тысяч. При этом стоимость может корректироваться в пределах десятикратного диапазона — как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Предполагается, что продажа "красивых" номеров станет дополнительным источником дохода для бюджетов. В базовом варианте инициативы предлагается делить вырученные средства поровну между федеральной и региональной казнами.

Однако в Нижегородской области выступили с предложением изменить этот подход. Региональные депутаты настаивают, чтобы весь доход от продажи таких номеров поступал исключительно в бюджеты субъектов Федерации.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин назвал инициативу "цивилизованным способом борьбы с серым рынком" и подчеркнул, что регионы несут основную нагрузку по содержанию транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности на дорогах.

"Мы поддерживаем инициативу при условии, что 100% средств останется в бюджете субъекта РФ. Это справедливо, ведь именно регионы несут расходы на инфраструктуру и безопасность дорожного движения", — отметил председатель Заксобрания. 

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Теги:
Автомобили Законодательное собрание
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