Полицейские изъяли у жителя деревни Горюшки арсенал боеприпасов и взрывчатку Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Полицейские обнаружили боеприпасы и взрывчатку у 59-летнего жителя деревни Горюшки Городецкого района. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ходе осмотра частного дома нижегородца полицейские нашли 20 металлических гильз от охотничьих патронов 16 калибра, 5 патронов 12 калибра и 2 патрона 16 калибра. Также были изъяты картонная коробка с 16 патронами калибра 7,62×39 мм, приклад от охотничьего ружья марки "ИЖ-54", две банки с бездымным охотничьим порохом общей массой 177 граммов, корпус гранаты черного цвета и 30-мм патрон с бронебойно-трассирующим снарядом "ЗУБР".

Проведённые баллистические и взрывотехнические экспертизы подтвердили, что изъятые патроны являются пригодными к применению боеприпасами для охотничьего оружия, а обнаруженный порох — промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного действия.

По данному факту в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ: части 1 статьи 222 (незаконное хранение боеприпасов), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 222.2 (незаконное хранение крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему). Все дела объединены в одно производство.

По словам подозреваемого, до 2022 года он официально владел охотничьим оружием и добровольно сдал его в полицию. Боеприпасы, по его утверждению, он нашёл ещё в начале 2000-х годов на территории Нижегородской области. Несмотря на то, что мужчина знал о запрете на хранение подобных предметов без разрешения, он не сообщил об их обнаружении в органы внутренних дел.

На период предварительного расследования в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось о пенсионере из Арзамаса, который собрал винтовку Мосина и хранил дома боеприпасы. На него завели уголовное дело.