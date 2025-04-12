Почти 600 нижегородцев получили поддержку при догазификации в 2024 году Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

16 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили информацию об уровне расходов, связанных с приобретением газового оборудования или строительством внутреннего газопровода индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки, в рамках догазификации.

В Нижегородской области продолжается реализация программы бесплатной догазификации домовладений. Для целого ряда категорий жителей региона действуют меры социальной поддержки на приобретение газовых котлов, колонок, плит и их установку. В 2024 году максимальные размеры компенсаций были увеличены, а перечень получателей мер поддержки расширен: минимальная выплата была повышена до 110 тысяч рублей, максимальная выплата увеличена до 210 тысяч рублей. Всего в 2024 году помощь оказана 578 гражданам на сумму более 58 млн рублей. Право на получение мер поддержки предоставлено 20 категориям граждан

"В Нижегородской области действуют меры социальной поддержки, позволяющие отдельным категориям льготников получить помощь государства на покупку и установку в доме газового оборудования при догазификации. В прошлом году этим уже воспользовались почти 600 человек. Депутаты регионального парламента следят за тем, чтобы каждый, кто имеет право, мог воспользоваться данной программой", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Право на получение мер поддержки предоставлено 20 категориям граждан, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды (150 тысяч рублей), многодетные семьи (до 210 тысяч рублей), участники СВО и члены их семей (130 тысяч рублей), малоимущие семьи (110 тысяч рублей).

"На заседании комитета мы заслушали информацию о текущей стоимости плит, котлов, водонагревательных колонок и сопутствующего оснащения. Цены изменились, но не настолько, чтобы требовался пересмотр уровня мер поддержки. По итогам обсуждения мы пришли к вводу, что действующие меры поддержки являются достаточными, но по итогам года вопрос будет повторно рассмотрен", - рассказал председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.