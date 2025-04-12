Нижегородские депутаты поддержали льготы для семей участников СВО при получении жилья Политика

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

16 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили проект изменений в региональное законодательство, направленный на то, чтобы не учитывать доходы мобилизованных участников СВО в доходах семьи при постановке таких семей на учет в качестве нуждающихся в жилье.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что благодаря предлагаемым изменениям семьям мобилизованных участников СВО будет проще встать на учет в качестве нуждающихся в жилье в Нижегородской области. "Это позволит большему числу граждан претендовать на такую поддержку", - отметил Евгений Люлин.

Данный проект изменений рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 24 апреля.

Кроме того, депутаты поддержали проект изменений в федеральное законодательство – инициативу Правительства РФ о создании единого реестра нуждающихся в улучшении жилищных условий, в единой информационной системе жилищного строительства.

"Сейчас подобные реестры ведут местные и региональные органы власти, а также федеральные министерства. Новый реестр объединит информацию из всех источников, обеспечив прозрачность учёта и ясность перспектив для граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий. Считаем, что эти изменения значительно позволят продвинуться в решении жилищных вопросов как в России в целом, так и в Нижегородской области в частности", - сообщил председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.