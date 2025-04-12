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493 комплекса фиксации нарушений ПДД действуют на нижегородских дорогах

18 апреля 2025 12:43  [103] Экономика
Камеры фиксации помогли сократить число ДТП в Нижегородской области

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

В Нижегородской области продолжается активное внедрение и развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), в 2024 году на территории региона функционируют 493 стационарных комплекса фотовидеофиксации.

Об этом шла речь 17 апреля на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству. Участники обсудили эффективность работы ЦРТС в условиях обновлённого законодательства, регулирующего установку камер на аварийных и потенциально опасных участках дорог.

По итогам 2024 года количество аварийно-опасных участков снизилось на 29,5% по сравнению с предыдущим годом. Такой результат стал возможен благодаря реализации мероприятий в рамках национальных проектов "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни".

За этот же период количество вынесенных постановлений о нарушениях ПДД выросло на 20,2% — с 2,5 млн в 2023 году до 3 млн в 2024 году. Наиболее частыми нарушениями остаются превышение скорости на 20-40 км/ч (2,67 млн случаев) и игнорирование ремней безопасности (70 тысяч случаев).

Все 79 новых участков с повышенной аварийностью, выявленных в 2024 году, будут оснащены комплексами фотовидеофиксации до конца мая 2025 года. Кроме того, в 2025 году запланирована передислокация 162 камер, включая установку на 45 новых очагах аварийности. Это позволит более гибко реагировать на изменения дорожной обстановки.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул: «Развитие системы фотовидеофиксации – важный шаг в повышении безопасности дорожного движения. Результаты 2024 года подтверждают эффективность принятых мер: сокращение аварийности и увеличение дисциплины водителей. Хочу подчеркнуть, что штрафы – не самоцель, а воспитательная мера».

Он также отметил, что в 2024 году группировка из 600 камер зафиксировала почти 3 миллиона случаев превышения скорости. При этом напомнил, что с недавними изменениями в федеральном законодательстве 25% средств от штрафов теперь направляются в федеральный бюджет, хотя все расходы по обслуживанию камер по-прежнему несут регионы.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков добавил, что в связи с изменениями законодательства камеры теперь размещаются строго в местах повышенной аварийности. Это требует перераспределения оборудования и дополнительных затрат.

Также ведётся работа по замене устаревших комплексов на новые, способные фиксировать использование мобильного телефона за рулём, непристёгнутый ремень и выезд на встречную полосу. Кроме того, внедряется новый механизм контроля за длинными участками выделенных полос для общественного транспорта — ранее одной камеры было недостаточно для охвата всей протяжённости.

Солдатенков сообщил, что в июне 2025 года камеры начнут фиксировать нарушения на выезде с Автозавода в сторону Ленинского района, где ранее фиксация не велась. Работа по усилению контроля продолжается, и все необходимые меры для повышения безопасности принимаются.

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Теги:
видеонаблюдение ДТП Законодательное собрание
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