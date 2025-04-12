История с травлей школьника в Первомайске вызвала вопросы у омбудсмена Ушаковой Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородский детский омбудсмен Маргарита Ушакова прокомментировала pravda-nn.ru инцидент с издевательствами над подростком в Первомайске, назвав произошедшее вопиющим случаем.

По словам Ушаковой, в настоящее время по данной ситуации направлены официальные запросы во все профильные ведомства.

"Во-первых, мы готовы оказать пострадавшему ребёнку всю необходимую помощь — как медицинскую, так и психологическую, — подчеркнула Ушакова. — Во-вторых, мы намерены тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего".

Уполномоченная по правам детей в регионе также отметила, что подобные случаи необходимо пресекать на ранней стадии, и для этого важно понимать, как действовали взрослые, которые, вероятно, знали о происходящем, но не вмешались.

"Нам важно выяснить, какие меры предпринимались взрослыми, ведь они наверняка видели, что ребёнку нужна помощь. Кроме того, нас интересует, как в данном муниципалитете организована профилактика конфликтов среди несовершеннолетних",— добавила Ушакова.

Ранее сообщалось, что в отношении группы подростков, издевавшихся над 13-летним школьником, возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Ход расследования находится под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.