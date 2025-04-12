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Происшествия

Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями

18 апреля 2025 11:19  [287] Происшествия
Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области с начала 2024 года зарегистрировано 189 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом ИА "Время Н" сообщили в региональном минлесхозе. 

Чаще всего в авариях участвуют лоси. Рост числа подобных происшествий связывают с увеличением популяции диких животных в регионе.

По словам специалистов, звери активно перемещаются через лесные массивы, расположенные вблизи автотрасс. Наиболее аварийными участками остаются дороги Нижний Новгород — Шахунья (трасса Р-159) и Нижний Новгород — Саранск (Р-158), где столкновения с животными происходят особенно часто.

В министерстве пояснили, что отдельного штрафа за наезд на дикое животное не предусмотрено, если водитель не совершил его умышленно и в его действиях нет состава преступления.

Тем не менее, виновник ДТП обязан возместить ущерб, причинённый окружающей среде. Размер компенсации зависит от вида животного: за лося — 80 тысяч рублей, за косулю — 40, за кабана — 30 тысяч.

В 2023 году сумма взысканного вреда по таким случаям составила почти 3 млн рублей. В текущем году этот показатель пока достиг 120 тысяч.

Эксперты напомнили, что ДТП с диким животным считается страховым случаем. Если у водителя есть действующий полис ОСАГО, страховая компания компенсирует ущерб. При отсутствии полиса все расходы ложатся на самого автомобилиста.

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Теги:
ДТП Животные Минлесхоз
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