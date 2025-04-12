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Экономика

Нижегородская область усиливает кооперацию с регионами РФ в сфере детских товаров

18 апреля 2025 10:41  [67] Экономика
Нижегородская область усиливает кооперацию с регионами РФ в сфере детских товаров

Фото: Пресс-служба Конгресса ИДТ

Подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и органами власти, курирующими вопросы развития промышленности в Нижегородской, Кировской, Московской, Омской областях и Республике Башкортостан, состоялось на XV Конгрессе индустрии детских товаров. Цель соглашения - взаимодействие сторон в интересах развития промышленного производства товаров для детей.

Инициатор подписания официального соглашения – Нижегородская область, организатор – Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Подписи под соглашением поставили министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев и президент Ассоциаций предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Минпром Нижегородской области обладает значительным опытом в поддержке промышленных предприятий, и мы готовы делиться своими наработками с коллегами. Так, мы предложили масштабировать на федеральном уровне отработанную в регионе меру поддержки для предприятий индустрии детских товаров – компенсацию затрат на приобретенное оборудование. Межрегиональное соглашение станет важной частью работы, направленной на увеличение доли товаров для детей, произведённых на территории страны, до 50 процентов к 2030 году. На сегодняшний день этот показатель составляет 35 процентов. Мы планируем проводить совместные мероприятия с коллегами из других регионов для расширения сотрудничества. В их числе – семинары, конференции, выставки и координационные совещания", – отметил Максим Черкасов.

Работа будет вестись в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по развитию индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, утвержденной Правительством РФ, и региональными "дорожными картами".

"Подписаны очень перспективные для развития индустрии детских товаров соглашения, подтверждающее стремление регионов-лидеров совершенствовать свою работу и укреплять кооперационные связи. Совместно мы значительно улучшим результаты, нарастим доли отечественной продукции, сможем значительно ускорить вывод на рынок новой продукции", – подчеркнула президент АИДТ Антонина Цицулина.

Организаторами XV Конгресса индустрии детских товаров выступают Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Нижегородская область является партнёром мероприятия.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители ИДТ, могут узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект Эффективная и конкурентная экономика" станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Дети Нацпроект Производство
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