Нижегородские волонтёры отправили 33-й внедорожник на СВО Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

17 апреля "Волонтёрский центр Нижегородской области" совместно с командой добровольцев "Зов Арзамаса" организовал отправку очередного внедорожника на СВО. Это уже 33-й автомобиль, переданный волонтёрским центром и его партнерами в зону проведения спецоперации.

Отправка внедорожника стала возможной благодаря объединенным усилиям многочисленных участников сбора гуманитарной помощи: волонтерской группы "Зов Арзамаса", сотрудников налоговой службы, участниц проекта "Женское лидерство", а также неравнодушных жителей Нижнего Новгорода и области.

"Наша общая цель — помогать нашим защитникам на фронте, которым необходима наша поддержка. Мы гордимся каждым совместным проектом, потому что понимаем: именно единство усилий всех неравнодушных людей делает нашу работу эффективной и значимой. Нет фронта без крепкого тыла", — подчеркнула руководитель АНО «Волонтёрский центр» Мария Самоделкина.

"Только все вместе, объединив усилия, мы победим врага. Этот автомобиль пройдет еще небольшой ремонт, а затем отправится помогать нашим бойцам в перевозке раненых и боеприпасов", — подчеркнул лидер волонтёрской группы "Зов Арзамаса" Дмитрий Войкин.

Принять участие в гуманитарных сборах можно в Волонтерском центре по адресу: Нижний Новгород, улица Должанская, 1. Список необходимых вещей и оборудования можно узнать в группе Волонтерского центра "ВКонтакте": https://vk.com/volcentr_nnov.

