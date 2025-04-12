Молодые технологи АПЗ сразились за звание "Инженер года" Общество

На Арзамасском приборостроительном заводе прошел 15-й конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-технологов.

Участвовало 32 приборостроителя в возрасте до 40 лет: 20 человек в номинации «Механообработка» и 2 – «Сборочные процессы». Им предстояло ответить на 30 вопросов за 30 минут, далее практика – решить несколько задач и разработать техпроцесс на деталь.

В среду, 16 апреля, в профилактории «Морозовский» состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Инженеров приветствовал генеральный директор предприятия Андрей Капустин:

– За 15 лет существования «Инженера года» через него прошло большое число конкурсантов, которые сегодня успешно трудятся на предприятии. Я имел честь знать Анатолия Петровича Червякова, это был выдающийся человек, который смог предвидеть, что такой конкурс важен для профессионального и карьерного роста. Спасибо всем за участие! В планах – реконструкция заводской Доски почета, будем заносить на нее и портреты победителей заводских конкурсов. АПЗ гордится вами!

Победители и призеры конкурса получили дипломы, денежную премию, а также сертификаты на стипендию имени П.И. Пландина. Благодарственное письмо и денежную премию от первичной профсоюзной организации АПЗ получил техник-технолог ТОМ СГТ Святослав Чикин как самый молодой участник конкурса.

Итоги:

Номинация «Механообработка»

1 место – Алексей Митин, инженер-технолог цеха №56

2 место – Дмитрий Кукушкин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56

3 место – Екатерина Марсавина, инженер-технолог цеха №53

Номинация «Сборочные процессы»

1 место – Ольга Цепилова, иинженер-технолог цеха №42

2 место – Павел Шанин, инженер-технолог цеха №49

3 место – Дмитрий Кондрашкин, инженер-технолог цеха №49

На снимках:

член жюри Артём Дворников и участник конкурса инженер-технолог цеха №57 Лев Блатов; участники конкурса, руководство предприятия, оргкомитет и жюри.

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Александр Барыкин, Артур Баранов