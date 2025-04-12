Молодые технологи АПЗ сразились за звание "Инженер года"

На Арзамасском приборостроительном заводе прошел 15-й конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова среди инженеров-технологов.
Участвовало 32 приборостроителя в возрасте до 40 лет: 20 человек в номинации «Механообработка» и 2 – «Сборочные процессы». Им предстояло ответить на 30 вопросов за 30 минут, далее практика – решить несколько задач и разработать техпроцесс на деталь.
В среду, 16 апреля, в профилактории «Морозовский» состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Инженеров приветствовал генеральный директор предприятия Андрей Капустин:
– За 15 лет существования «Инженера года» через него прошло большое число конкурсантов, которые сегодня успешно трудятся на предприятии. Я имел честь знать Анатолия Петровича Червякова, это был выдающийся человек, который смог предвидеть, что такой конкурс важен для профессионального и карьерного роста. Спасибо всем за участие! В планах – реконструкция заводской Доски почета, будем заносить на нее и портреты победителей заводских конкурсов. АПЗ гордится вами!
Победители и призеры конкурса получили дипломы, денежную премию, а также сертификаты на стипендию имени П.И. Пландина. Благодарственное письмо и денежную премию от первичной профсоюзной организации АПЗ получил техник-технолог ТОМ СГТ Святослав Чикин как самый молодой участник конкурса.
Итоги:
Номинация «Механообработка»
1 место – Алексей Митин, инженер-технолог цеха №56
2 место – Дмитрий Кукушкин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56
3 место – Екатерина Марсавина, инженер-технолог цеха №53
Номинация «Сборочные процессы»
1 место – Ольга Цепилова, иинженер-технолог цеха №42
2 место – Павел Шанин, инженер-технолог цеха №49
3 место – Дмитрий Кондрашкин, инженер-технолог цеха №49
На снимках:
член жюри Артём Дворников и участник конкурса инженер-технолог цеха №57 Лев Блатов;
участники конкурса, руководство предприятия, оргкомитет и жюри.
Текст: Наталья Глазунова
Фото: Александр Барыкин, Артур Баранов
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