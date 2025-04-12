Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 апреля 2025 13:28  [69] Водитель автобуса А-87 устроил драку с автомобилистом в Нижнем Новгороде
18 апреля 2025 13:12  [150] ДТП спровоцировало гигантскую пробку рядом с нижегородским аэропортом
18 апреля 2025 12:50  [120] Администратора нижегородской больницы №28 побили на рабочем месте
18 апреля 2025 11:57  [142] Полицейские изъяли у жителя деревни Горюшки арсенал боеприпасов и взрывчатку
18 апреля 2025 11:19  [524] Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями
18 апреля 2025 10:22  [176] Нижегородец пообещал "отмазать" мужчину от колонии за взятку, но сел сам
18 апреля 2025 09:59  [183] Житель Заволжья обеднел на 2 млн рублей, сообщив код из СМС мошенникам
17 апреля 2025 20:10  [335] Нелегальных мигрантов нашли на стройке школы в Нижегородской области
17 апреля 2025 19:46  [353] Кот покусал ветеринара в Нижегородской области
17 апреля 2025 19:27  [302] 78-летний мужчина погиб из-за пала травы под Богородском
Происшествия

ДТП спровоцировало гигантскую пробку рядом с нижегородским аэропортом

18 апреля 2025 13:12  [150] Происшествия
Многокилометровая пробка образовалась на дороге в аэропорт Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Многокилометровая пробка образовалась рядом с нижегородским аэропортом имени Чкалова днем 18 апреля. 

По информации, оставленной очевидцами на "Яндекс Карты", на улице Ореховской произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись две машины. 

Информации о пострадавших на данный момент нет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт ДТП пробки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph