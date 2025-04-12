ДТП спровоцировало гигантскую пробку рядом с нижегородским аэропортом

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Многокилометровая пробка образовалась рядом с нижегородским аэропортом имени Чкалова днем 18 апреля.
По информации, оставленной очевидцами на "Яндекс Карты", на улице Ореховской произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись две машины.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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