ДТП спровоцировало гигантскую пробку рядом с нижегородским аэропортом Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Многокилометровая пробка образовалась рядом с нижегородским аэропортом имени Чкалова днем 18 апреля.

По информации, оставленной очевидцами на "Яндекс Карты", на улице Ореховской произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись две машины.

Информации о пострадавших на данный момент нет.