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Общество

Электробус Э‑17 становится рекордсменом по пассажиропотоку в Нижнем Новгороде

18 апреля 2025 13:45  [37] Общество
Электробус Э‑17 становится рекордсменом по пассажиропотоку в Нижнем Новгороде

Самым популярным маршрутом экологичного транспорта в Нижнем Новгороде стал электробус Э‑17, сообщили в ЦРТС.

По данным МП "Нижегородэлектротранс", за 2024 год этот маршрут перевёз 350 399 человек — это рекордный показатель среди всех электробусных направлений в городе.

Маршрут Э‑17 соединяет микрорайон "Новая Кузнечиха" с площадью Минина, проходя через верхнюю часть города. Он стал особенно востребован у жителей спальных районов, которым важно удобное и экологичное сообщение с центром.

В заречной части города наибольшей популярностью пользуется маршрут Э‑14. Он связывает жилой комплекс "Торпедо" с метро "Пролетарская" и за 2024 год перевёз почти 81 тысячу пассажиров.

Всего с момента запуска электробусов в феврале 2024 года ими воспользовались более 8 млн человек.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают девять маршрутов электробусов, восемь из которых были открыты в этом году. Самым новым стал маршрут Э‑13, начавший движение 1 марта. Он соединяет автовокзал "Щербинки" с площадью Минина и Пожарского.

Ранее сообщалось, что автобусы изменят маршруты в центре Нижнего Новгорода из-за Пасхи.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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