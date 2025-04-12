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Команда ЗСНО завоевала золото в соревнованиях по дартсу

18 апреля 2025 15:20  [1] Спорт
Команда ЗСНО завоевала золото в соревнованиях по дартсу

Фото: пресс-служба ЗСНО

17 апреля в Семенове состоялись соревнования по дартсу, мини-гольфу, боулингу и городошному спорту в рамках Спартакиады ФСК «Парламент». В состязаниях приняли участие 19 команд – Законодательного собрания, городской Думы Нижнего Новгорода, Молодежного парламента, муниципальных и городских округов Нижегородской области. В этом году соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На открытии Спартакиады перед участниками выступила Ирина Белова – правнучка Героя Советского Союза Михаила Морозова, которая учится в четвертом классе школы №3 Семенова. Она рассказала о подвиге своего прадеда в социальных сетях председателя Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина в рамках проекта #Улица_Героя.

«Соревнования Спартакиады – это настоящая синергия спорта и человеческих взаимоотношений. Такая атмосфера способствует укреплению сотрудничества между региональным парламентом, муниципалитетами, молодежью, появлению важных законодательных инициатив, которые находят поддержку на областном и даже на федеральном уровне. Для нас это не просто спортивные активности – это поддержка здорового образа жизни, положительные эмоции и укрепление дружеских отношений, – подчеркнул депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. – В этом году мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. Рад, что в Семеновском округе мы лично смогли познакомиться с Ирой Беловой и поблагодарить ее за то, что она проявила гражданскую активность и поделилась историей своей семьи. Призываю всех активно участвовать в проекте «Улица Героя». Давайте вместе сохранять память о земляках, которые внесли неоценимый вклад в Победу и развитие нашей области». 

«Подобные мероприятия – не просто соревнования, а возможность укрепить командный дух, закалить характер и выстроить доверие между коллегами. Именно так создается сильная, сплоченная команда! Спорт – важная часть жизни, и участие в Спартакиаде – лучший пример для подрастающего поколения. Мы на деле показываем, что быть активным, стремиться к победе и поддерживать друг друга – это ценно и важно! Наша ключевая задача – почувствовать себя единой командой, усилить взаимодействие и продолжить наши славные спортивные традиции.

Уверен, эта Спартакиада станет ярким и запоминающимся событием для каждого. И пусть мы следуем олимпийскому принципу «Главное – не победа, а участие», это не значит, что борьба будет легкой! Желаю участникам ярких эмоций, достойных соперников, новых друзей и, конечно, пополнения в коллекции наград», - сказал председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. 

• В соревнованиях по дартсу первое место завоевала команда Законодательного Собрания Нижегородской области, второе место – у Совета депутатов городского округа Семеновский, третье – у думы Нижнего Новгорода. 

В личном зачете среди женщин золото завоевала Гианея Шуваева из Перевоза, серебро у Ирины Засобиной из аппарата регионального парламента, бронза – у Марии Лукьянец из аппарата Законодательного собрания. 

Среди мужчин первое место у Дмитрия Степанова (Законодательное Собрание), второе – у Андрея Парфенова из Семенова, третье место разделили Максим Ребров и Михаил Гинин (Законодательное собрание).

• В боулинге золото у команды Починок, серебро – у Думы Нижнего Новгорода, бронза – у Семенова. 

В личном зачете среди женщин первое место - Надежда Способ (Тоншаево), на втором месте Любовь Теплова (Дума Нижнего Новгорода), третье - Любовь Мокроусова (Починки). 
Среди мужчин золото завоевал Евгений Чинцов (дума Нижнего Новгорода), серебро – Максим Ребров (Законодательное собрание), бронза – Александр Брагин (Тоншаево). 

• В мини-гольфе первое место у команды Городецкого муниципального округа, второе – у Борского городского округа, третье – у семеновского муниципального округа. 

В личном зачете среди женщин золото завоевала Ирина Засобина (Законодательное Собрание), серебро у Надежды Способ (Тоншаевский муниципальный округ), бронза у Юлии Смердовой (Борский городской округ). 

Среди мужчин первое место - Алексей Голубин (Бор), второе место разделили Александр Еремеев (председатель Совета депутатов Вадского муниципального округа) и Игорь Сучков (дума Нижнего Новгорода), на третьем месте Андрей Куринов (Гагинский округ). 

• В соревнованиях по городошному спорту золото взяла команда городского округа Сарова, серебро завоевала команда городского округа Арзамас, бронза у Ветлужского муниципального округа.

«Спартакиада объединила законодателей, представителей районов, отвечающих за развитие своих территорий, представляющих интересы трудовых коллективов, социальных учреждений, образования, здравоохранения. Своим участием мы показываем личный пример: спорт действительно объединяет, даёт здоровье, заряд бодрости и отличное настроение. Важно, что мы не просто призываем молодёжь и детей участвовать в спортивных мероприятиях, а сами активно демонстрируем этот подход на практике. Что касается коммуникации, от таких мероприятий двойная польза: на рабочих совещаниях мы обсуждаем серьёзные вопросы развития районов и области в целом, а здесь, в неформальной обстановке, происходит совсем другое общение - товарищеское, душевное. Кто-то делится семейными новостями, кто-то рассказывает об охоте или рыбалке, обменивается новостями. Такие моменты позволяют узнать друг друга с новых, подчас неожиданных сторон, что, безусловно, укрепляет и наши профессиональные отношения», - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Кроме того, в рамках Спартакиады все желающие смогли сдать нормы ГТО и попробовали свои силы разборке и сборке автомата Калашникова.
 

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Теги:
Законодательное собрание Соревнования Спорт
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