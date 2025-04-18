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Экономика

В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

18 апреля 2025 15:43  [86] Экономика
В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс Предприниматель года

Фото: минпром Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательство Нижегородской области начало прием заявок на конкурс «Предприниматель года». Конкурс проводится в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области». Заявку можно подать до 27 апреля 2025 года. 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурс «Предприниматель года» - один из инструментов стратегии по продвижению Нижегородской области и регионального бизнеса.

«Премия «Предприниматель года» - имиджевая награда, которой мы отмечаем вклад представителей бизнеса в экономику региона в целом. Основная цель конкурса - поощрение нижегородских предпринимателей, награждение лучших представителей малого и среднего бизнеса региона, индивидуальных предпринимателей и самозанятых», - рассказал Максим Черкасов. 

Региональный Минпром проводит этот конкурс уже в течение 16 лет. В прошлом году было подано около 300 заявок, в том числе 55 – от самозанятых. Победителями в семи номинациях стали 26 организаций и четверо самозанятых. 

«При выборе победителей учитывается рост среднемесячной заработной планы, динамика среднесписочной численности работников, рост выручки, производительность, объем государственной финансовой и имущественной поддержки. Таким образом, конкурс помогает оценить финансовый, социальный и общественный эффект от работы компании в течение года», - рассказал Максим Черкасов. 

В этом году награды будут вручаться в семи номинациях: «Эффективность и развитие в сфере производства», «Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса», «Эффективность и развитие в сфере услуг», «Эффективность и развитие в сфере торговли», «Лучший проект в сфере самозанятости», «Лучший стартап», «Лучшая организация по поддержке бизнеса».

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронную почту konkurs@minprom.kreml.nnov.ru, а также заполнить анкету. Скачать формы для заполнения заявки можно на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: 8 (831) 435-16-38. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Предприниматели
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