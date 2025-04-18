Глеб Никитин встретился с ветеранами ВОВ, проживающими в Лысковском округе Общество

Фото: Александр Воложанин

17 апреля 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в Лысковский округ. Глава региона провел ряд встреч с жителями муниципалитета – тремя ветеранами Великой Отечественной войны и участником военного конфликта в Республике Афганистан.

Глеб Никитин побывал в гостях у Вениамина Ивановича Рассказова и Анны Константиновны Галовой, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Ветеранов также поздравили председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава местного самоуправления Лысковского округа Александр Кочмарев.

Вениамин Иванович Рассказов воевал с немецкими захватчиками на территории нынешней Украины, после форсирования Днепра получил ранение. Пройдя лечение, фронтовик снова отправился служить, а после Победы посвятил жизнь военному делу и работе по патриотическому воспитанию молодежи.

В начале войны Анна Константиновна Галова прошла обучение в школе радиотелеграфистов. После учебы попала в действующую армию под Москвой, в инженерно-саперную бригаду. Прошла путь от Москвы до Пиллау: участвовала в освобождении Прибалтики, штурме Кенигсберга.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам были присвоены звания Почетных граждан Нижегородской области. Глеб Никитин и Евгений Люлин вручили им памятные медали, дипломы и удостоверения.

Вручение еще двух наград жителям Лысковского округа прошло на площадке администрации муниципального образования.

Звание Почетного гражданина Нижегородской области было также присвоено участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Степановичу Фадину. Ветеран обеспечивал связь командирования, был радиотелеграфистом. Участвовал в освобождении от фашистов Польши, Белоруссии, Кенигсберга, множества городов Германии, сражался в боях вплоть до самой Победы, а после окончания войны продолжил службу в Германии.

«Навещать ветеранов, говорить им слова признания – это всегда большая честь! Особенно радостно встречаться с фронтовиками в преддверии святого праздника – Дня Великой Победы. Благодаря таким людям, как Вениамин Иванович, Анна Константиновна, Дмитрий Степанович, и еще миллионам советских юношей и девушек наша страна смогла победить в самой страшной войне двадцатого столетия. То, что наши ветераны сделали в своё время, просто бесценно! Они сохранили, сберегли, отстояли, а потом восстановили страну. Кто, как не ветераны, достойны огромного почёта и уважения!» – сказал Глеб Никитин.

Евгений Люлин отметил, что фронтовики Лысковского округа и сейчас, в почтенном возрасте, поражают своей энергией, оптимизмом, жизнелюбием и крепостью духа.

«Испытал особые чувства, вручая высокие награды своим землякам! Как и все, конечно, горячо поддерживаю решение о присвоении участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин Нижегородской области». О каждом из этих героев нужно писать книги, снимать фильмы. Настоящие бойцы, смотревшие смерти в лицо, после войны они много лет честно трудились, воспитывали молодежь. И сегодня остаются для всех нас, рожденных в послевоенные годы, образцом верности долгу, служения Отечеству, готовности пожертвовать всем ради Родины. Именно на их примере в стране воспитываются новые поколения патриотов!» – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Дмитрий Степанович Фадин рассказал о том, как приближали Победу.

«Боёв было очень много – все и не вспомнишь. Мы ведь постоянно с места на место ходили: рацию на спину кладешь, согнешься и идешь дальше. Победу я встретил под Берлином, не дойдя всего 10 км до города», – поделился воспоминаниями ветеран.

Глеб Никитин и Евгений Люлин также наградили Алексея Владимировича Овсянкина, ему было присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области».

Алексей Владимирович участвовал в боевых действиях в Афганистане, а позднее обеспечивал безопасность на Северном Кавказе. Сейчас нижегородец является членом Совета ветеранов (пенсионеров) Лысковского округа, входит в комиссию по патриотическому воспитанию. При его содействии в районе и области проводятся памятные мероприятия, посвящённые государственным праздникам, Дням воинской славы, организуются «Уроки мужества», военно-патриотические игры «Зарница» и «День призывника», ведется сбор и отправка различной гуманитарной помощи для участников СВО.

«Все наши ветераны – это люди, которые, не жалея своих жизней, самоотверженно выполняли воинский и гражданский долг. Они делали это в разное время, но их объединяет главное – неподдельная готовность служить Родине в самых разных проявлениях. Эта общность указывает на крепкую нить преемственности, протянувшуюся сквозь время и через поколения. Она свидетельствует о том, что Россия всегда была и остаётся богата сильными духом людьми и настоящими героями. Мы гордимся тем, что такие люди есть на нашей нижегородской земле!» – заключил Глеб Никитин.

В завершение визита в муниципалитет губернатор Нижегородской области провел рабочую встречу с главой Лысковского округа Александром Кочмаревым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития округа, в том числе проекты благоустройства общественных пространств.