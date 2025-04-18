"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале Культура и отдых

I Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде стартовала с выставки "Земное/Планетарное" (0+). Вернисаж состоялся в Арсенале 17 апреля.

В экспозиции — более 150 произведений, исследующих тему взаимосвязанности жизни на планете и призывающих к переосмыслению отношения человека к окружающей среде. Проект объединил художников из более чем 15 стран и стал одной из крупнейших инициатив, посвящённых глобальным экологическим вызовам.

Выставку можно увидеть до 27 июля, а сама биеннале (0+) продлится до ноября 2025 года, охватив шесть культурных площадок города.

Делимся атмосферой вернисажа в фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин