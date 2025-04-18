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Культура и отдых

"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале

18 апреля 2025 16:40  [63] Культура и отдых

I Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде стартовала с выставки "Земное/Планетарное" (0+). Вернисаж состоялся в Арсенале 17 апреля. 

В экспозиции — более 150 произведений, исследующих тему взаимосвязанности жизни на планете и призывающих к переосмыслению отношения человека к окружающей среде. Проект объединил художников из более чем 15 стран и стал одной из крупнейших инициатив, посвящённых глобальным экологическим вызовам.

Выставку можно увидеть до 27 июля, а сама биеннале (0+) продлится до ноября 2025 года, охватив шесть культурных площадок города.

Делимся атмосферой вернисажа в фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин

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Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное
Земное/Планетарное

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Теги:
Выставка Искусство Экология
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Фоторепортажи
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
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