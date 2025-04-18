Более 20 товаропроизводителей представили свою продукцию на "Пасхальной ярмарке" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Более 20 товаропроизводителей из Городецкого, Шатковского, Гагинского, Спасского и других муниципальных округов представили свою продукцию в Нижнем Новгороде на «Пасхальной ярмарке» (0+) на площади Советской. На прилавках - куличи, яйца, молочные и мясные продукты, соленья, мёд, хлебобулочные и другие изделия, а также продукция из керамики, дерева и сувениры ручной работы

«На ярмарке можно приобрести продукцию, которой зачастую нет в торговых сетях. Количество фермерских хозяйств в Нижегородской области растет, увеличивается и потребность в сбыте продукции. Подобные ярмарки как раз помогают ее реализовать. Чем больше будет ярмарок, тем больше покупателей смогут познакомиться и полюбить нашу эксклюзивную продукцию. Кроме того, планируется создать в регионе систему фермерских агрегаторов. Это организации, которые будут закупать продукцию у нескольких производителей и централизованно поставлять ее в сети», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Организаторами ярмарки выступили министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и АНО «Центр поддержки предпринимательства» Нижнего Новгорода.

И.о. директора департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Вадим Власов отметил, что выставки и ярмарки выходного дня с участием фермеров Нижегородской области стали хорошей традицией и проводятся еженедельно.

«А сейчас традиционно к Пасхе организовали большую ярмарку на площади Советской совместно с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Здесь вся продукция полностью натуральная, произведенная в нашем регионе. Как раз заканчивается пост, и многие нижегородцы пришли, чтобы приобрести куличи, яйца, пасху, молочные и мясные продукты, соленья, мёд. Выбор товаров огромный, всем советую заглянуть», - сообщил Вадим Власов.

Работу «Пасхальной ярмарки» оценил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

«Приятно, что ярмарка открылась именно в Советском районе, который я курирую как депутат. Здесь представлено множество самых разнообразных товаров - очень много местных продуктов от производителей Нижегородской области, а также уникальные изделия ручной работы, которые отлично подойдут в качестве подарков к празднику», - сказал он.

Ярмарка будет работать до 18:00 18 апреля.