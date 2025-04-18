Эксперт-мониторинг с 11 по 18 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, повлиявшие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели: "Перспектива сделки по Украине выглядит маловероятной", "Время Героев" и "Нижегородское отделение Российского исторического общества подвело итоги работы за 2024 год".

Федеральная тема — "Перспектива сделки по Украине выглядит маловероятной"

Председатель АНО "Минин-центр" Алексей Орехов:

"14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине ещё не согласованы". С другой стороны, судя по последним заявлениям генсека НАТО Марко Рютте 15 апреля в Одессе, Украина "безусловно" станет членом НАТО. Пока речь идёт лишь о том, что Киев не войдёт в Североатлантический альянс по итогам временного перемирия или мирного соглашения. Однако в долгосрочной перспективе на Западе не исключают вступления Украины в НАТО. К заявлениям Дональда Трампа, категорически выступающего против такой перспективы, следует относиться с осторожностью: с приходом новой администрации в Вашингтоне внешняя политика США может резко измениться. В американской политике вообще нередко отсутствует преемственность. Членство Украины в НАТО может стать ещё более вероятным, если после окончания конфликта на её территории окажутся натовские войска.

На сегодняшний день отсутствуют даже малейшие признаки сближения позиций противоборствующих сторон. Напротив, каждая из них сохраняет свои установки, несмотря на периодический необоснованный оптимизм американских переговорщиков. Основания для этого оптимизма пока неясны.

Москва не готова к очередному жесту доброй воли с односторонними уступками, и Вашингтон также не проявляет готовности к компромиссу. Скорее всего, боевые действия продолжатся и даже могут усилиться. Страны НАТО, к слову, именно к такому сценарию и готовятся. Позиция России остаётся неизменной: мирное решение по Украине возможно при условии её безъядерного нейтрального статуса, демилитаризации, отмены дискриминационного законодательства и признания суверенитета границ РФ.

Попытка наладить отношения с США вряд ли предполагает готовность России отдать Киев под прямое американское управление. Скорее, Москва предлагает Вашингтону выгодное сотрудничество в обмен на уход с Украины. Однако американцы к такому сценарию, по всей видимости, не готовы. Переговоры де-факто буксуют, а давление на Россию в военном и санкционном плане только усиливается.

Перемирие без гарантий для России опасно. Как только будет достигнуто даже временное соглашение о прекращении огня, на Украине могут появиться символические контингенты НАТО под эгидой Великобритании и Франции, что уже декларируется открыто. В этом случае перед Москвой встанет выбор: наносить по ним удары, рискуя прямым военным столкновением, либо признать политическое поражение, фактически уступив всю территорию Украины, а также подвергнув риску часть суверенной территории РФ.

Чтобы избежать подобного выбора, нельзя идти на предложения в духе "давайте заморозим конфликт, а затем начнём переговоры". Итогом таких сделок станет провал в достижении целей специальной военной операции, заявленных на высшем уровне. Тем не менее, оппоненты Москвы будут настойчиво добиваться перемирия. Госдеп США сообщил, что на переговорах 17 апреля в Париже с представителями Франции, Британии, Германии и Украины "с воодушевлением" были восприняты "контуры мира на Украине", предложенные США. Дональд Трамп заявил, что ждёт ответа России по предложению о прекращении огня уже на этой неделе.

Можно констатировать, что Европе удалось войти в число договаривающихся сторон, что дополнительно усложняет переговорный процесс. При этом стоит учитывать, что углубляющееся американо-китайское противостояние и внутренняя борьба команды Трампа с глобалистами открывают для России окно стратегических возможностей.

Чем шире США в лице Трампа ведут внешнеполитическую экспансию, тем меньше у них возможностей для точечного давления на Россию. Москва получает не потепление отношений, а стратегическую передышку, в ходе которой может укреплять союзы, развивать суверенную экономику и добиваться равноправного переговорного формата. В этой конфигурации Россия получает шанс не только выстоять, но и заявить о себе как об одном из архитекторов многополярного мира.

P.S. Сегодняшнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости переориентации американских ресурсов с поддержки Украины на другие приоритеты отражает усталость Вашингтона от переговорного процесса. Этот поворот происходит на фоне позиции России, озвученной сегодня ночью в ООН, где прекращение огня признано нереалистичным без выполнения ключевых условий Кремля".

Региональная тема — "Время Героев"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ имени Лобачевского, к.и.н. Сергей Кривов отмечает, что 16 апреля в Нижнем Новгороде прошло первое в этом году заседание попечительского совета фонда "Защитники Отечества" с участием руководства Министерства обороны, Росфинмониторинга и администрации региона.

"В его заседании приняли участие статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда 'Защитники Отечества' Анна Цивилева, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Участники обсудили вопросы оказания многопрофильной помощи ветеранам СВО на примере регионов Приволжского федерального округа. По инициативе фонда стартовал приём заявок на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды 'На крыльях', объединяющий модельеров и предприятия по пошиву одежды для защитников Родины. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поделился опытом адресной поддержки участников СВО и их семей, включая пилотный проект по внедрению социальных контрактов, предусматривающих широкий спектр льгот и гарантий.

Активизация работы с участниками СВО — закономерный шаг в условиях продолжающихся боевых действий. Фонд 'Защитники Отечества' был создан в апреле 2023 года указом президента РФ наряду с другими структурами: Благотворительным фондом 'Народный фронт. Всё для Победы', фондом 'ЗаЩИТа', Всероссийским союзом ветеранов СВО, фондом 'СВОИМ' и фондом 'Своих не бросаем'. Также важно учитывать, что 2025 год объявлен указом президента 'Годом защитника Отечества', и пункт 4 документа содержит рекомендации местным властям активно вовлекаться в соответствующие мероприятия.

Очевидно, что речь идёт не только о заботе об участниках спецоперации, но и об адаптации вернувшихся с фронта. Это подтверждается и историческим опытом: проблемами, с которыми столкнулись советское общество после Великой Отечественной войны, поздний СССР после вывода войск из Афганистана, и российское общество после чеченских кампаний.

Присутствует и политический аспект. Участники СВО становятся заметной частью российского социума. В последнее время наблюдается тренд на продвижение ветеранов спецоперации на руководящие посты в муниципальной и региональной власти. Важной вехой станут парламентские выборы в сентябре 2026 года. Ожидается изменение сетки одномандатных округов — джерримендеринг. В США это демократическая процедура, в России же часто расценивается как инструмент создания благоприятных условий для "партии власти". Четыре новых субъекта РФ получат семь одномандатных округов, как ранее Крым и Севастополь получили четыре в 2021 году. Это означает, что в ряде регионов количество округов сократится, усилив политическую конкуренцию. Многие участники СВО будут баллотироваться по одномандатным округам. Очевидно, что власти стремятся заранее взять этот процесс под контроль, чтобы избежать рисков для политической стабильности, учитывая как конкуренцию с традиционными элитами, так и возможную радикализацию настроений в постконфликтный период".

Муниципальная тема — "Нижегородское отделение Российского исторического общества подвело итоги работы за 2024 год"

Эксперт "Минин-центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ имени Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин сообщает, что 14 апреля в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось подведение итогов деятельности НРО РИО за 2024 год.

"На сегодняшний день Нижегородское отделение РИО объединяет более 30 историков, преподавателей вузов, сотрудников музеев и архивов. Работу координируют два сопредседателя: д.пол.н., профессор РАН Михаил Рыхтик и д.пед.н., профессор, гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

В 2024 году при участии НРО РИО были проведены Всероссийские научные конференции по истории российской государственности и сохранению археологического наследия. В течение года велась работа по сбору нематериального культурного наследия Нижегородской области: проведено 11 экспедиций, собраны материалы по народным промыслам, зафиксированы обряды и фольклор. По итогам археологической экспедиции был подготовлен видеосюжет 'Мурома. Тысячу лет назад', премьера которого состоялась 30 сентября 2024 года в центре культуры 'Рекорд'.

НРО РИО уделяет большое внимание просветительской работе с молодёжью. Утверждён план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого планируется активная работа со школьниками и студентами.

Важным направлением остаётся экспертная деятельность. В прошлом году члены Совета НРО РИО приняли участие в обсуждении рукописи учебника по истории России для неисторических специальностей, предложив корректировки периодизации и дополнения в перечень приоритетных тем на 2025–2026 годы. Подобные предложения играют важную роль в корректировке государственной политики в сфере преподавания истории.

В целом работа Нижегородского отделения РИО представляет собой сбалансированное сочетание научной, просветительской и популяризаторской деятельности, направленной на сохранение исторической памяти и культурного наследия".