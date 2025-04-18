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Культура и отдых

Художник превращает остановки в арт-объекты в Нижнем Новгороде

18 апреля 2025 19:07  [36] Культура и отдых
Художник превращает остановки в арт-объекты в Нижнем Новгороде

Фото: ГТЛК

В Нижнем Новгороде появились три необычные автобусные остановки, оформленные в художественном стиле. Их создателем стал местный художник Василий Куклев, известный под псевдонимом Васябасё.

Проект реализован при участии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и при поддержке городской администрации. Арт-остановки установлены на улицах Сергея Есенина, у Детского театра «Вера» и на Площади Революции.

Каждая остановка оформлена с уникальным художественным подходом. Работы Василия Куклева отражают его личное восприятие Нижнего Новгорода, включают элементы местной культуры и визуальные отсылки к городским традициям.

Кроме художественной составляющей, на конструкциях размещена информация о маршрутах общественного транспорта, что делает их не только эстетичными, но и функциональными.

Подобные проекты ГТЛК уже были реализованы в других городах России — Мурманске, Туле, Волгограде и Калининграде. Теперь к ним присоединился и Нижний Новгород, продолжая развитие социокультурной городской среды.

Сообщалось, что остановка со сценами из жизни пожарных появилась в Кстове.

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Теги:
Искусство Остановки
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