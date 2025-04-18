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Общество

Чернышенко поручил запустить цифровую платформу для контроля летнего детского отдыха

18 апреля 2025 18:13  [38] Общество
Чернышенко поручил запустить цифровую платформу для контроля летнего детского отдыха

Фото: правительство РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочее совещание, посвящённое подготовке к летней оздоровительной кампании для детей в 2025 году. Это направление входит в национальный проект "Молодёжь и дети" и требует повышенного внимания к вопросам качества, безопасности и доступности.

Как ожидается, в этом году более 40,5 тысячи лагерей примут около 6 миллионов школьников. Особый акцент будет сделан на организации отдыха для детей участников специальной военной операции. Кроме того, в федеральных центрах пройдут тематические патриотические смены, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По поручению президента Владимира Путина в стране внедряется единая цифровая платформа, которая позволит отслеживать ключевые параметры летней кампании: от загрузки лагерей и финансового учёта до обеспечения безопасности и соблюдения квот для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Это единая цифровая платформа, где сосредоточатся ключевые данные: загрузка лагерей, выполнение квот для детей с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение норм безопасности, финансовый учёт и другие. По всей стране прошу Министерство просвещения запустить этот инструмент уже с 1 июня", — заявил Дмитрий Чернышенко.

Министр транспорта РФ Алексей Шило в ходе совещания сообщил, что с марта детям в возрасте от 10 до 18 лет предоставляется 50-процентная скидка на билеты в поездах дальнего следования. Уже оформлено свыше 1,1 миллиона билетов. Также продолжает действовать тариф "Большая семья", по которому многодетные семьи получают скидку 15%.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что с 1 апреля вступили в силу изменения в закон о правах ребёнка. Теперь все детские лагеря обязаны иметь собственные сайты и разработанные программы воспитания.

По итогам совещания были даны поручения, направленные на повышение качества, безопасности и доступности детского отдыха. В их числе — запуск системы мониторинга и обратной связи, которая позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы и улучшать организацию летней кампании.

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Теги:
Дети Нацпроект Отдых
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