Никитин оценил новое производство на молокозаводе в Княгинине Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей поездки в Княгининский округ оценил достижения в агропромышленной сфере и ознакомился с системой подготовки кадров для сельского хозяйства.

По словам главы региона, округ входит в десятку лидеров области по уровню развития агропромышленного комплекса. Здесь сосредоточены крупные предприятия по производству молочной продукции, а также современные комплексы в сфере растениеводства и животноводства. Кроме того, в округе действует университет, который готовит специалистов, в том числе для аграрного сектора.

"Княгининский округ представляет собой важную экономическую и кадровую опору региона. Здесь созданы значимые условия для устойчивого развития", — подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках визита губернатор посетил АО "Княгининское молоко" — одно из ключевых предприятий округа, где работают около 550 человек. В 2023 году здесь было запущено новое производство творога на натуральных заквасках. Реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке, общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей.

Предприятие получило 790 млн рублей по льготной ставке 1% годовых в рамках федеральных и региональных программ кредитования.

"Это производство отвечает самым современным требованиям — оно автоматизировано, технологично и конкурентоспособно. Продукция востребована далеко за пределами региона. Такие проекты способствуют укреплению продовольственной безопасности, развитию кооперации и продвижению местных брендов", — отметил губернатор.

По информации руководства предприятия, 80% перерабатываемого молока поступает от фермеров Нижегородской области, что способствует поддержке местных сельхозпроизводителей.

Особое внимание Глеб Никитин уделил экологической ответственности предприятия. В 2024 году на молокозаводе завершили модернизацию очистных сооружений.

Также губернатор посетил Княгининский университет (ГБОУ ВО "НГИЭУ"), где ознакомился с работой центра цифрового образования детей "IT-куб" и лаборатории "Техника и технологии в АПК". Эти площадки были созданы в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Глава региона также посетил практические занятия студентов, осваивающих навыки управления тракторами, автомобилями, комбайнами и автобусами.

Проект "Профессионалитет" с 2025 года станет частью нового национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по поручению президента России.