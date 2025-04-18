Суд обязал "Миссис Нижний Новгород" вернуть Сидоровой 4,5 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде завершилось судебное разбирательство по иску Татьяны Сидоровой, одной из первых инвесторов, пострадавших от деятельности Ирины Тильниковой, обладательницы титулов "Миссис Нижний Новгород" и "Миссис Россия", и её деловой партнёрши Надежды Шабалиной.

Суд удовлетворил требования истца и постановил взыскать с Тильниковой и Шабалиной около 4,5 миллиона рублей в счёт долга, пишет pravda-nn.ru.

Ирина Тильникова ранее занималась операциями в сфере недвижимости: покупкой и продажей жилых объектов, оформлением участков, строительством жилья. Вместе с Шабалиной она привлекала средства частных лиц, обещая возврат с процентами. Сначала обязательства выполнялись, однако позже, по словам пострадавших, выплаты прекратились. Обманутыми себя считают уже более десяти человек.

"Сначала договоры оформлялись так: заёмщиком была Шабалина, а Тильникова выступала поручителем, – рассказала Сидорова. – Всё шло чётко, деньги я получала. Но затем схема изменилась: заёмщиком стала Тильникова, а поручителем — Шабалина".

Сидорова вложила 3 миллиона рублей в проект, связанный с недвижимостью и государственными закупками. Средства она лично передала Тильниковой. Согласно договору, возврат должен был состояться 19 сентября. Однако Тильникова неоднократно просила отсрочку: сначала до октября, затем до ноября, а позже — до марта. После этого Татьяна решила обратиться в суд.

Слушания проходили в четыре заседания. Ни Тильникова, ни Шабалина в них участия не принимали — их представляли адвокаты.

В результате суд встал на сторону истца.

"Договор был составлен чётко и грамотно. Я сама всё проверила, у меня есть расписка о передаче денег. Это и сыграло ключевую роль", — прокомментировала решение суда Татьяна Сидорова.

Через месяц она получит исполнительный лист, после чего начнётся процедура взыскания задолженности.

"У Тильниковой уже арестовано имущество. Кроме того, по нашей жалобе её исключили из Гильдии риелторов. Работать в этой сфере она больше не сможет", — добавила Сидорова.

По её словам, в судах сейчас рассматриваются ещё семь аналогичных исков: четыре — к Тильниковой, три — к Шабалиной.

"Мы также намерены добиваться возбуждения уголовного дела", — подчеркнула она.