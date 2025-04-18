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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Пасхой

20 апреля 2025 08:52  [116] Общество
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Пасхой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником Светлого Христова Воскресения. В своём обращении он подчеркнул особую духовную значимость Пасхи для православных христиан, назвав этот день временем, когда на первый план выходят вера в добро и справедливость, стремление проявить свои лучшие человеческие качества.

Он отметил, что в этот день особенно важно помнить о тех, кто защищает Родину на передовой.

"Собираясь сегодня в храме, а потом и в кругу близких людей, делясь с окружающими своим теплом, прежде всего, хочется вспомнить о тех, кто защищает нашу Родину на фронте", — сказал губернатор. 

Глеб Никитин выразил признательность всем жителям региона, которые ежедневно трудятся ради помощи фронту. Он подчеркнул, что волонтёры и активисты вкладывают душу в каждое дело, связанное с поддержкой бойцов и обеспечением их всем необходимым.

Особое место в поздравлении глава региона уделил Русской православной церкви. Он отметил, что она остаётся надёжным помощником в деле укрепления межнационального и межконфессионального мира. Никитин напомнил, что священнослужители Нижегородской епархии не только организуют сбор гуманитарной помощи, но и лично выезжают на линию боевого соприкосновения, проводят службы и помогают как бойцам, так и их семьям в мирной жизни.

Губернатор пожелал, чтобы вера укрепляла дух, а добро и справедливость всегда побеждали. Он напомнил о духовных подвигах святых земли нижегородской — князя Георгия Всеволодовича, преподобного Макария Желтоводского и Серафима Саровского, назвав их символами стойкости, бескорыстия и русского духа.

В завершение своего обращения Глеб Никитин выразил надежду, что Светлое Христово Воскресение станет для всех временем добра и взаимопонимания, а также пожелал нижегородцам здоровья, счастья, любви и благополучия.

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Теги:
Глеб Никитин Пасха Праздники
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