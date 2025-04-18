Новую концертную площадку построят в Починках Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Починках Нижегородской области стартовало обновление территории перед культурно-досуговым центром. Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам главы администрации Починковского муниципального округа Михаила Ларина, идея создания полноценной площадки для проведения концертов была поддержана жителями еще на этапе разработки проекта.

"Летом мы часто организуем уличные мероприятия. Раньше приходилось устанавливать разборную сцену, а теперь здесь появится стационарная сцена с освещением и звуковым оборудованием. Это сделает наши праздники более комфортными для зрителей", — отметил он.

Проект реконструкции стал победителем рейтингового голосования в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году. В рамках работ здесь не только установят сцену, но и заменят брусчатку, а также создадут зону для зрителей на 200 мест. Общая стоимость проекта составляет около 7 миллионов рублей. Завершить благоустройство планируется к 31 августа 2025 года. Однако план работ выстроен так, чтобы уже к 9 Мая артисты местного культурно-досугового центра смогли провести на новой сцене первый праздничный концерт.

Отмечается, что с начала действия федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Починках уже были благоустроены семь общественных пространств.

С 2025 года в России стартовал новый нацпроект "Инфраструктура для жизни", направленный на создание современной и доступной инфраструктуры в населённых пунктах. Он включает 11 федеральных направлений, охватывающих ранее действовавшие нацпроекты и госпрограммы, такие как "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", а также программы по развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и общественного транспорта.